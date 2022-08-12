ЗСУ знищили спецпризначенця ГРУ - майора окупантів РФ

Українські захисники ліквідували майора спецназу ГРУ Росії Павла Штепу.
Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера окупаційних військ РФ.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
За його даними, українські захисники ліквідували майора спецназу ГРУ Росії Павла Штепу.
При цьому він також опублікував фото знищеного офіцера-рашиста.
"Майор спецназу ГРУ Павло Штепа зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - додав Штірліц.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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Автор: Олексій Тесля