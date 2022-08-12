ЗСУ знищили спецпризначенця ГРУ - майора окупантів РФ

Павло Штепа / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера окупаційних військ РФ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

За його даними, українські захисники ліквідували майора спецназу ГРУ Росії Павла Штепу.

При цьому він також опублікував фото знищеного офіцера-рашиста.

"Майор спецназу ГРУ Павло Штепа зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - додав Штірліц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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