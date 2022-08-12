Удар ЗСУ під Чорнобаївкою знищив командний склад 20-ї мотострілецької дивізії: названо імена окупантів

9 липня було завдано точного удару по КП 20-ї дивізії з Волгограда. Прізвища ліквідованих загарбників встановлюються в міру "доставки" їхніх останків у РФ.
Стали відомі прізвища ще чотирьох російських офіцерів з командування 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії РФ, яка дислокується у Волгограді. Вони були ліквідовані під Чорнобаївкою на Херсонщині. Список опублікував у Facebook OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.
Він нагадав, що 9 липня Збройні Сили України завдали точного удару по КП 20-ї дивізії з Волгограда під Чорнобаївкою в Херсонській області. Весь командний склад окупаційного підрозділу був знищений. Прізвища ліквідованих російських офіцерів встановлюються в міру "доставки" їхніх останків в РФ.
На даний момент встановлені особи ще чотирьох ліквідованих російських загарбників. Зокрема, 8 серпня відбулися похорони підполковника Євгена Виродова.
Він обіймав посаду заступника начальника тилу 20-ї мотострілецької дивізії, дислокованої у Волгограді. Окупанта закопали на кладовищі рідного хутора Садового Отрадненського району Краснодарського краю. Підполковник був убитий 9 липня.
Також у Волгограді поховали полковника Каната Мукатова, який обіймав посаду командира 20-ї дивізії. 38-річний окупант раніше воював на Північному Кавказі та в Сирії. Вбивати українців приїхав "з першого дня" вторгнення Росії в Україну. Ліквідований також 9 липня під Чорнобаївкою.
В один день з Мукатовим у Волгограді закопали ще двох молодших офіцерів. Перший з них - 36-річний старший лейтенант відділення мобілізаційного та комплектування штабу 20-1 МСД Олег Півнєв.
Другий - 32-річний старший лейтенант Євген Орлов. В останні кілька років він воював проти України в Луганській області за контрактом і навіть перевіз в окупований Стаханов дружину два роки тому.
Також відомо, що внаслідок удару ЗСУ по командному пункту 20 дивізії ЗС РФ 9 липня були ліквідовані:
- командир дивізії полковник Олексій Горобець;
- начальник штабу дивізії Сергій Кенс;
- заступник командира дивізії з військово-політичної роботи полковник Олексій Аврамченко, зрадник з Криму;
- начальник розвідки штабу 944-го артилерійського полку 20-ї дивізії старший лейтенант Євген Сипін;
- зв'язківець 454-го окремого батальйону зв'язку 20-ої МСД мл. сержант Сергій Семенов;
- старший лейтенант Лапін Артем Олександрович, служив на посаді Оперативного чергового пункту управління штабу.
Як повідомляв Главред, в Україні був ліквідований десантник російської окупаційної армії Дмитро Путінцев. Уродженець Забайкальського краю знайшов свою смерть в день Повітряно-десантних військ РФ.
Також ЗСУ ліквідували контрактника російської армії - десантника Кирила Варфоломєєва з Мухоршибирского району Бурятії. Разом з окупантом могли загинути і його командири.
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