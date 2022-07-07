Тероборонівці з боєм просто під носом у ворога затрофеїли БМП-3

Техніку вивозили під обстрілами окупантів – ті почали гатити по українських воїнах з танків та мінометів.
Українські тероборонівці відібрали в окупантів бойову машину піхоти, забравши її просто з-під носа у ворога.
Техніку довелося вивозити під мінометними і танковими обстрілами загарбників. Про це розповіли Сили територіальної оборони ЗСУ.
Затрофеїли техніку воїни Дніпропетровської територіальної оборони.
"Бійці одного з підрозділів Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони затрофеїли покинуту ворожу БМП-3 у безпосередній зоні видимості ворога. З боєм, з-під мінометного і танкового обстрілу", – йдеться у повідомленні.
Також у Силах тероборони оприлюднили відео, як це відбувалося.
Раніше повідомлялося, що у бою з російськими окупантами бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади захопили новітню російську бойову машину піхоти БМП-3.
Нагадаємо, внаслідок удару окупантів по житловому сектору міста Торецьк на Донеччині у середу, 6 липня, в одну мить загинула ціла сім’я – донька, мама і бабуся. Ворожа ракета потрапила у житловий будинок, де перебувала сім’я. Вижити не вдалося нікому – будівля завалилася просто на них.
Читайте також:
- Путін може знищити ядерний об’єкт в Україні, але боїться реакції двох держав – військовий експерт
- Офіційно: на острові Зміїний замайорів прапор України
- ФСБ приїхала "утихомирювати": після удару ЗСУ на Запоріжжі серед окупантів масове дезертирство