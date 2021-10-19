"Такого ще ніколи не було": лікарі показали реанімацію з COVID-хворими у Львові

Лікарня з коронавірусними пацієнтами / Reuters

У Львові в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги виникла складна ситуація через спалах коронавірусу.

Як розповів у Facebook генеральний директор лікарні Олег Самчук, зараз у реанімації перебуває 50 пацієнтів у критичному стані.

За словами медика, серед 400 пацієнтів, які зараз лікуються в коронавірусному стаціонарі, немає жодного вакцинованого. Зазначається, що вперше в реанімації перебуває 50 критичних пацієнтів.

"50 критичних пацієнтів у COVID-реанімації. Такого ще ніколи не було. І це дуже страшно. Тому що світла в кінці тунелю не видно. Серед пацієнтів у реанімації - жодного вакцинованого", - написав Самчук.

Завідуюча відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Наталія Матолінець записала відео з реанімації коронавірусного відділення лікарні та розповіла, що зараз у лікарні рятують 40-річну матір трьох дітей, яка перебуває у важкому стані.

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Крім того, коронавірусом заразилися ще троє членів її сім'ї. Лікар зазначила, що вся сім'я є противниками вакцинації.

"Її найменшій дитині - всього рік. Чи вдасться врятувати маму, ми не знаємо", - підкреслила вона.

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Також Матолінець закликала жителів Львова щепитися і допомогти медикам впоратися зі страшною епідемією.

"Допоможіть нам впоратися з цією епідемією, тому що насправді сил вже не вистачає ні в кого! Ми сподіваємося, що ми врятуємо цю маму!", - додала вона.

Зазначимо, станом на 18 жовтня в Україні коронавірусом захворіли 15 579 громадян.

Серед них 1309 дітей та 282 медика. Госпіталізували 2852 людини, летальних випадків – 538. На ранок 19 жовтня загальна кількість заражень досягла 2 660 273 осіб, одужали – 2 337 194.

Щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб, заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.