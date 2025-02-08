Російський дрон влучив в будинок в Сумах, спалахнула пожежа: деталі

Зараз проводиться розбір завалів і ліквідація наслідків атаки.

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Російський дрон влучив в будинок в Сумах, спалахнула пожежа/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Нацполіція України

Коротко:

Дрон окупантів вночі влучив у приватний будинок в Сумах, спалахнула пожежа

Пожежу вдалося загасити, зараз проводиться розбір завалів

Інформація про постраждалих не надходила

Російський дрон у ніч на суботу, 8 лютого, влучив у приватний будинок, спалахнула пожежа.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. Він зазначив, що зараз проводиться розбір завалів і ліквідація наслідків атаки.

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"У Сумах цієї ночі російський безпілотник влучив у приватний будинок, через що почалася пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Проводиться розбір завалів і ліквідація наслідків атаки. Інформація щодо кількості постраждалих та рівня руйнувань наразі уточнюється", – повідомив Кобзар.

У ДСНС України розповіли, що пожежі в приватному будинку була ліквідована. Інформація про постраждалих не надходила.

"У Сумах ліквідували пожежу в житловому будинку, що виникла через ворожий удар. В результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Також відбувалось горіння на великій площі. Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила", – зазначили в ДСНС.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 лютого було збито 81 ворожий дрон зі 112 – від повітряної атаки РФ постраждали три області. Сили ППО збивали безпілотники в 13 українських областях.

Також раніше повідомлялося, що тіла діставали з-під завалів – Росія завдала удару КАБами по житловому будинку. Агресори скинули три керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Нагадаємо, РФ вдруге запустила "Орешник" по Україні, але є нюанс – в Forbes розкрили деталі. Повідомлялося, що Росія, ймовірно, здійснила другий запуск балістичної ракети "Орешник". Проте ця ракета не досягла мети і вибухнула на території країни-агресорки. Пізніше з'явилася перша реакція України на цю інформацію. В ЦПД спростували таку інформацію і наголосили, що матеріал американського видання Forbes побудований не на фактичних даних, а лише на припущеннях Сазонова.

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