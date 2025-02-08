Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Російський дрон влучив в будинок в Сумах, спалахнула пожежа: деталі

Альона Вороніна
8 лютого 2025, 07:52
400
Зараз проводиться розбір завалів і ліквідація наслідків атаки.
Удар дрона по дому в Сумах
Російський дрон влучив в будинок в Сумах, спалахнула пожежа/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Нацполіція України

Коротко:

  • Дрон окупантів вночі влучив у приватний будинок в Сумах, спалахнула пожежа
  • Пожежу вдалося загасити, зараз проводиться розбір завалів
  • Інформація про постраждалих не надходила

Російський дрон у ніч на суботу, 8 лютого, влучив у приватний будинок, спалахнула пожежа.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. Він зазначив, що зараз проводиться розбір завалів і ліквідація наслідків атаки.

відео дня

"У Сумах цієї ночі російський безпілотник влучив у приватний будинок, через що почалася пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Проводиться розбір завалів і ліквідація наслідків атаки. Інформація щодо кількості постраждалих та рівня руйнувань наразі уточнюється", – повідомив Кобзар.

У ДСНС України розповіли, що пожежі в приватному будинку була ліквідована. Інформація про постраждалих не надходила.

"У Сумах ліквідували пожежу в житловому будинку, що виникла через ворожий удар. В результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Також відбувалось горіння на великій площі. Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила", – зазначили в ДСНС.

  • Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року
    Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року ДСНС України в Сумській області, Національна поліція України
  • Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року
    Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року ДСНС України в Сумській області, Національна поліція України
  • Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року
    Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року ДСНС України в Сумській області, Національна поліція України
  • Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року
    Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року ДСНС України в Сумській області, Національна поліція України
  • Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року
    Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року ДСНС України в Сумській області, Національна поліція України
  • Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року
    Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року ДСНС України в Сумській області, Національна поліція України
  • Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року
    Наслідки удару дроном по приватному будинку в Сумах в ніч на 8 лютого 2025 року ДСНС України в Сумській області, Національна поліція України

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 лютого було збито 81 ворожий дрон зі 112 – від повітряної атаки РФ постраждали три області. Сили ППО збивали безпілотники в 13 українських областях.

Також раніше повідомлялося, що тіла діставали з-під завалів – Росія завдала удару КАБами по житловому будинку. Агресори скинули три керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Нагадаємо, РФ вдруге запустила "Орешник" по Україні, але є нюанс – в Forbes розкрили деталі. Повідомлялося, що Росія, ймовірно, здійснила другий запуск балістичної ракети "Орешник". Проте ця ракета не досягла мети і вибухнула на території країни-агресорки. Пізніше з'явилася перша реакція України на цю інформацію. В ЦПД спростували таку інформацію і наголосили, що матеріал американського видання Forbes побудований не на фактичних даних, а лише на припущеннях Сазонова.

Читайте також:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні безпілотник Сумы беспилотники дрони новини Сум атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Історична подія: країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі

Історична подія: країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі

12:59Світ
Там є "жирні" цілі: в ЦПД розповіли про наліт БПЛА на важливі об'єкти в РФ

Там є "жирні" цілі: в ЦПД розповіли про наліт БПЛА на важливі об'єкти в РФ

12:31Світ
Обхитрили "паузою": Forbes підтвердило, що ЗСУ зайшли в нові населені пункти

Обхитрили "паузою": Forbes підтвердило, що ЗСУ зайшли в нові населені пункти

12:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Кінець історії": Туск оголосив депортацію іноземців з Польщі і згадав українців

"Кінець історії": Туск оголосив депортацію іноземців з Польщі і згадав українців

"Горбата, п'яна, ледь стоїть": у мережі висміяли старечий виступ Волочкової

"Горбата, п'яна, ледь стоїть": у мережі висміяли старечий виступ Волочкової

Росія начебто запустила "Орєшніком" по Києву: з'явилася перша реакція України

Росія начебто запустила "Орєшніком" по Києву: з'явилася перша реакція України

Новий удар і Орешнік напоготові: що задумав Путін для обстрілу України

Новий удар і Орешнік напоготові: що задумав Путін для обстрілу України

Де ні в якому разі не можна зберігати яйця: якої помилки припускаються багато людей

Де ні в якому разі не можна зберігати яйця: якої помилки припускаються багато людей

Останні новини

13:19

Штурм провалився: українські бійці розгромили колону "елітних" військ РФ

12:59

Історична подія: країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі

12:35

СБУ успішно протидіє росіянам, які роблять смертників із завербованої молоді, - експерт

12:31

Там є "жирні" цілі: в ЦПД розповіли про наліт БПЛА на важливі об'єкти в РФ

12:25

Обхитрили "паузою": Forbes підтвердило, що ЗСУ зайшли в нові населені пункти

Захід і Україна здатні розхитати кремлівські еліти сумнівами про легітимність Путіна - ПономарьовЗахід і Україна здатні розхитати кремлівські еліти сумнівами про легітимність Путіна - Пономарьов
11:53

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Півням - конфлікти, Собакам - проблеми

11:43

Різкий стрибок цін вже у лютому: в Україні можуть подорожчати популярні крупи

11:36

Що потрібно садити на розсаду в лютому: список овочів і квітівВідео

11:10

Путін готує наступальну операцію на весь 2025 рік: що відомо про цілі РФ

Реклама
11:01

Масована атака РФ по Україні: окупанти запустили 139 дронів, є пошкодження в 4 областяхФото

10:50

Колишня Тищенко в стильному луці повалялася в снігу на дорогому курорті

10:43

Ідеальна бюджетна закуска, яку розметуть за 1 секунду: рецепт просто фантастика

10:38

Змусили ворога відступати: аналітики підтвердили успіх ЗСУ в Курській області

10:30

Як правильно тримати келих із шампанським, вином або коньяком: правила етикетуВідео

10:10

"Київ не поверне окуповані території": Шольц "наїхав" на Трампа через його корисливість

09:28

Так РФ не атакували давно: вибиті вікна, зруйновані дахи, оголошено евакуацію

09:01

"Путін готує росіян до економічних труднощів": в ISW сказали, що він змушений приховувати

08:10

Чому Орєшнік не призведе до капітуляції України?Погляд

07:52

Російський дрон влучив в будинок в Сумах, спалахнула пожежа: деталіФото

07:10

Чим відрізняються 2 дівчинки: лише люди з розумом детектива вгадають за 10 секунд

Реклама
06:10

Остапа понесло: як маячні ідеї Трампа сприймають у світіПогляд

05:57

Гороскоп на завтра 9 лютого: Левам - щасливий день, Стрільцям - відпочинок

05:00

Яке сьогодні свято 8 лютого 2025 року: чому цього дня не можна лікувати зуби

04:48

Подушка стане білосніжною за 10 хвилин без прання: знадобиться один домашній засіб

04:35

Як сказати "вопрос на засыпку" українською: лише одиниці дадуть правильну відповідьВідео

04:10

З ними неможливо спілкуватися: дати народження справжніх енергетичних вампірівВідео

04:00

"Залишила престижну роботу і пішла": Зібров зробив зізнання про дружину Марину

03:31

Жіноча хитрість: навіщо в СРСР на ніч клали колготки в морозильну камеру

03:00

Чому в Німеччині не можна їздити на авто з напівпорожнім баком: відповідь здивує

02:00

Що покласти до цибулі, щоб вона не зіпсувалася: маловідомий лайфхак

01:32

Створені одне для одного: 4 найвдаліші шлюби за знаками Зодіаку

00:27

Долар подорожчає вже найближчими днями: яким буде новий курс

00:04

"Путін не хоче переговорів": глава МЗС Британії сказав, скільки триватиме війна

07 лютого, п'ятниця
23:07

"Зробимо все необхідне": Зеленський хоче зустрітися з Трампом швидше за Путіна

22:51

Корисні копалини для Трампа: Зеленський розставив усі крапки над "і"

22:12

Залучення молоді до армії: Зеленський анонсував контракт для людей 18-24 років

21:42

Поплавський у четвірці найвпливовіших блогерів України: 10 мільйонів підписників

21:33

Смерть чоловіка в ТЦК: омбудсмен розкрив подробиці інциденту

21:29

"Ти - мій": коханка Путіна клянчить уваги у російського співака

21:19

Трамп назвав дату зустрічі із Зеленським - хоче поговорити і з Путіним

Реклама
21:16

На Курщині - 60 тисяч солдатів, з'явилися війська КНДР: Зеленський розкрив втрати РФ

21:14

"Пропонували гонорари за підтримку влади": Павло Зібров здивував одкровенням

20:36

"Горбата, п'яна, ледь стоїть": у мережі висміяли старечий виступ ВолочковоїВідео

20:27

Навіщо Келлог їде в Україну: політолог назвав несподівану причину

20:27

У злодіїв - жодного шансу: механік назвав кнопку, яка врятує авто від крадіжки

20:25

Салат, який затьмарить усі страви: неймовірно простий рецепт за 10 хвилин

20:20

РФ хоче замкнути кільце: в ЗСУ повідомили про важку ситуацію в Донецькій області

19:43

В Україні буде дуже холодно: де "вдарить" -10 градусів

19:40

Швидко та без розводів: як прибрати вапняний наліт зі стінок душової кабіни

19:39

"Кінець історії": Туск оголосив депортацію іноземців з Польщі і згадав українців

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти