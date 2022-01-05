УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Таємнича трагедія: у Маріуполі на металургійному заводі знайшли мертві тіла

5 січня 2022, 11:50

За словами рятувальників, вони не були працівниками державного підприємства. Відомо, що тіла загиблих були виявлені вранці 4 січня в підсобці.

Азовсталь
У Маріуполі на металургійному заводі знайшли мертві тіла / УНІАН

На металургійному комбінаті "Азовсталь" у місті Маріуполь (Донецька область) виявили мертві тіла трьох людей. Про це в середу, 5 січня, розповіли представники пресслужби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, вони не були працівниками державного підприємства. Відомо, що тіла загиблих були виявлені вранці 4 січня в неексплуатованому підсобному приміщенні поблизу доменної печі. Причину смерті зараз встановлюють правоохоронні органи.

читайте такожНоги стирчали зі смітника, а тіло валялося в мішку: у центрі Києва знайшли частини тіла чоловіка

Нагадаємо, 20 липня 2021 року в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

Інші новини:

viber
новини Маріуполя Азовсталь новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Таємнича трагедія: у Маріуполі на металургійному заводі знайшли мертві тіла». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022 Прикмети на 4 січня: що не можна робити в день святої Анастасії і як не потрапити в бідуПрикмети на 4 січня: що не можна робити в день святої Анастасії і як не потрапити в біду У моду на 2022 рік входять жіночі сумки невимовної краси, в які неможливо не закохатисяУ моду на 2022 рік входять жіночі сумки невимовної краси, в які неможливо не закохатися Найщасливіші і найжахливіші дні 2022 року: астролог назвав датиНайщасливіші і найжахливіші дні 2022 року: астролог назвав дати Ющенко різко змінив імідж і здивував новим образом з густою бородоюЮщенко різко змінив імідж і здивував новим образом з густою бородою
12:12

Натравив поліцейських й імітував затримання: на Запоріжжі хлопець оригінально освідчився коханій

12:04

На зміну дощам та "плюсам" прийдуть морози: синоптики назвали дату

12:03

Події в Казахстані як потужний індикаторПогляд

11:50

Таємнича трагедія: у Маріуполі на металургійному заводі знайшли мертві тіла

11:49

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

Реклама
11:35

Без матері залишилися двоє дітей: 39-річна жінка померла після ліпосакції

11:34

Іван Яковина. Що відбувається в КазахстаніВідеоблоги

11:16

На Харківщині легковик врізався у швидку – одна людина загинулаФотоВідео

11:06

Загинув на очах у 6-річної доньки: з'явилися моторошні деталі смерті чоловіка на гірці в Дніпрі

10:53

Пожежі, вибухи гранат і штурм мерії: у Казахстані - гарячі сутички між протестувальниками і силовикамиВідео

10:48

Візит Бетмена: у Дніпрі кажан проломився у ванну через вентиляцію

10:37

Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Відео

09:53

Катав дітей навколо ялинки: у Тернополі кінь вдарив копитом у живіт 5-річному хлопчикуВідео

09:40

Яйцеклітини вкрали: мешканка Ізраїлю оскаржує материнство найстаршої мами України

09:37

У Маріуполі офіцер розвідки жорстко побив і душив підлеглу

09:11

Енергокриза, зростання тарифів та цін: до яких потрясінь варто готуватися українцям у 2022 році

09:03

Різдво 2022: що можна і що не можна робити в різдвяний Святвечір 6 січня

08:53

Львівські бабаки-"провісники" несподівано прокинулися та передрекли ранню веснуВідео

08:41

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2022: Близнюкам – помилки, Дівам - надбавка до зарплати, Скорпіонам - розвагиВідео

08:39

У "Діі" додали функцію для боротьби з кредитними шахраями: у Мінцифрі назвали деталі

Реклама
08:10

Подвійний стаж до пенсії: хто з українців зможе піти на відпочинок раніше

08:05

Дикий біль після крапельниць: у Запоріжжі батьки звинуватили лікарів у смерті свого 2-річного синаВідео

07:45

Незабаром ковід стане "новим свинячим грипом"Погляд

07:26

Під Одесою знайшли мертвою цілу сім'ю, зокрема трьох дітей

06:50

Газові протести у Казахстані: президент Токаєв прийняв відставку урядуВідео

06:44

Чому у 2022 році Україна не зможе розпрощатися з карантиномПогляд

06:05

Найгарніший зимовий манікюр 2022, який дозволить у мороз і холоднечу виглядати елегантноФото

05:50

Як швидко заспокоїтися у стресовій ситуації: 10 простих способів

05:41

Зима "зламалася": українців попередили про несподівану аномаліюВідео

05:39

Святвечір 2022: привітання в прозі і віршах, чудові картинки до свята

05:10

Гороскоп Таро на 2022 рік: астролог передрекла Рибам найщасливішу долюВідео

04:31

Як пов'язана смертельна доза алкоголю для людини з його настроєм-коментар експерта

04:30

Покращить сон і допоможе травленню: як впливає на організм ромашковий чай

04:14

Ілона Гвоздьова в білизні показала еротичний танець, яким зустрічала свого коханого

03:13

Задушать або табакеркою в скроню: астролог назвав наступника ПутінаВідео

02:26

Як зробити комфортним політ на літаку для малюків - відповідь Комаровського

02:23

Зіркова українська легкоатлетка показала розкішне тіло в трусиках

02:19

Гороскоп Таро для Водоліїв: які зміни на вас чекають в 2022 роціВідео

01:45

Долар піде у відрив? Українцям розповіли, яким буде курс-2022Відео

01:23

Дієтолог розповіла, чи можна "збити" калорійність страв з майонезом

Реклама
00:51

Прикмети на 5 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду

00:15

Які "суперпродукти" зміцнюють імунітет - коментар вчених

00:02

В Алмати впровадили НС та комендантську годину: місто закрите, прибуває бронетехнікаВідео

04 січня, вівторок
23:57

Анатолій Анатоліч жорстко пройшовся по концерту російського КВК

23:31

У Радбезі ООН зробили заяву щодо ситуації навколо УкраїниВідео

23:30

Як зараз виглядає "найкрасивіша дівчинка в світі" - 20-річна Тілан Блондо

22:57

Яке харчування допоможе найлегше пережити похмілля - відповідь медиків

22:48

Єрмак поспілкувався із радниками Франції та Німеччини напередодні їхнього візиту до Москви

22:47

Залучите гроші і удачу: від яких речей в будинку потрібно позбутисяВідео

22:31

Прокурор відкликав клопотання щодо арешту Порошенка: у ДБР заперечуютьВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти