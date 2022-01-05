Таємнича трагедія: у Маріуполі на металургійному заводі знайшли мертві тіла

У Маріуполі на металургійному заводі знайшли мертві тіла / УНІАН

На металургійному комбінаті "Азовсталь" у місті Маріуполь (Донецька область) виявили мертві тіла трьох людей. Про це в середу, 5 січня, розповіли представники пресслужби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, вони не були працівниками державного підприємства. Відомо, що тіла загиблих були виявлені вранці 4 січня в неексплуатованому підсобному приміщенні поблизу доменної печі. Причину смерті зараз встановлюють правоохоронні органи.

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Нагадаємо, 20 липня 2021 року в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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