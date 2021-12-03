"З ножем у горла вимагав інтиму": на Одещині виправдали жінку, яка вбила нападника

На Одещині виправдали жінку, яка вбила нападника / ua.depositphotos.com

На Одещині жінка, захищаючись від докучань п'яного чоловіка, зарізала його. Суд визнав жінку невинною. Про це повідомляє портал ТСН з посиланням на вирок Біляївського райсуду регіону.

За даними слідства, чоловік, будучи нетверезим, нецензурно висловлювався про підозрювану і вимагав від неї сексу. Коли жінка йому відмовила, він прийшов в її кімнату з ножем.

"Підозрювана, побоюючись за своє життя, керуючись раптово виниклим умислом, спрямованим на зупинку протиправних дій останнього, схопила своїми руками праву руку чоловіка, в якій він тримав ніж, викрутила її, направивши лезо ножа в бік грудей чоловіка, і застосовуючи фізичну силу встромила ніж в груди чоловіка", — йдеться в матеріалах справи.

Сусід підозрюваної розповів, що жінка разом з потерпілим працювали по господарству. Між ними ніколи не було конфліктів. Коли все сталося, то підозрювана розповіла йому, що покійний її домагався і вона, захищаючись, штовхнула його на ніж.

Суд виправдав жінку і визнав, що вона не переходила граней необхідної самоооборони.

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"Жінка відпочивала в будинку, куди зайшов загиблий і перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння вимагав вступити з ним у статеві зносини і надалі погрожував їй ножем. Підозрювана діяла в межах необхідної оборони, кримінальній відповідальності не підлягає. Враховуючи вищесказане, підозрювану слід виправдати у зв'язку з відсутністю в її діянні складу злочину, передбаченого ст. 118 КК України", - йдеться в матеріалах справи.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в місті Новоград-Волинський (Житомирська область) на одній з вулиць було виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті від ножа.