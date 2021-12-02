Під Харковом 13-річний підліток жорстоко вбив 6-річну дівчинку

Засуджений за вбивство підліток був сусідом маленької дівчинки.
У Харківській області Вовчанський райсуд визнав винним 13-річного хлопця у вбивстві 6-річної дівчинки Мирослави з селища Старий Салтів Харківської області.
Як повідомляє Офісі генерального прокурора, засудженого на три роки відправили до навчально-виховного закладу для дітей та підлітків.
Прокурори в суді довели, що 13-річний хлопець вбив 6-річну дівчинку. Суд визнав підлітка винним.
"У зв'язку з тим, що неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності, згідно з вимогами КПК України, до нього можливо застосувати тільки примусові заходи виховного характеру", - йдеться в повідомленні.
Засуджений за вбивство буде три роки відбувати у спеціальному навчально-виховному закладі для дітей та підлітків.
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Вбивство Мирослави Третяк
Минулого літа в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк. Причиною смерті дитини стали травми голови.
Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19:10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли близько 23:50.
Пізніше 13-річний сусідський хлопчик Богдан зізнався у злочині. Йому обрали запобіжний захід - підлітка на 30 днів помістили в приймач-розподільник для дітей.
Пізніше стало відомо, що на момент скоєння злочину хлопчик перебував у стані алкогольного сп'яніння.
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