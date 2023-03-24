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Син мера Березані на Київщині вдарив військового на засіданні міськради: деталі

24 березня 2023, 11:45
Депутат обізвав захисника "опудалом" і накинувся на нього. Ймовірною причиною агресії стало те, що військовий критикував рішення мера.
Сын мэра Березани в Киевской области ударил военного на заседании горсовета
На Київщині депутат міськради і син мера вдарив військового/ скрін

У місті Березань Київської області депутат міськради і син мера Володимира Тимченка під час сесії міської ради напав на військового і вдарив його по обличчю.

Сергій Тимченко почав поводити себе агресивно у залі після того, як захисник України висловився про рішення мера. Відповідне відео інциденту з’явилося у мережі.

Відомо, що військовослужбовець, який приїхав додому у відпустку, нібито почав критикувати дії і рішення мера.

відео дня

Як видно на відео, захисник підвівся і став поблизу місця, де сидів мер, щоб звернутися до нього. Але він не встиг цього зробити, адже майже одразу зі свого місця підвівся син мера Сергій Тимченко, попромував до військового і вдарив його кулаком по обличчю.

Сын мэра Березани в Киевской области ударил военного на заседании горсовета
На Київщині депутат міськради і син мера вдарив військового/ скрін

Реакція поліції на інцидент

У Броварському районному управлінні поліції розповіли, що постраждалий 30-річний військовий подав заяву про інцидент, внаслідок якого він отримав тілесні ушкодження, 23 березня близько 20:50.

"Наразі 30-річного військовослужбовця направлено на проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини події та проводять слідчі дії. Дізнавачі, за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень, розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.125 ККУ (нанесення легких тілесних ушкоджень – ред.)", – йдеться у повідомленні поліції.

Побиття строковика у військовій частині під Житомиром

Нагадаємо, 11 березня у мережі поширилося відео, на якому офіцер побив нібито солдата строкової служби на Житомирщині. На відео видно, як командир з ноги б’є солдата. Пізніше молодший лейтенант пояснив, що він нібито таким чином проводив "виховну бесіду", тому що солдат перебував у стані алкогольного сп'яніння. При цьому командир попросив вибачення на камеру і сказав, що він готовий понести покарання.

У 190-му навчальному центрі відреагували на інцидент. Там зазначили, що вже розпочалося службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.

У той же час Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття, про що в ДБР повідомили 13 березня.

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війна в Україні ЗСУ Київська область Березань вторгнення Росії
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