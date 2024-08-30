Під загрозою місто-мільйонник: у FT назвали ймовірну ціль РФ після Покровська

Українське керівництво все ще може зміцнити лінію фронту, пише Financial Times.

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Окупанти РФ можуть просунутися вперед, пише FT/ Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Якщо російським окупантам вдасться захопити Покровськ Донецької області, це може відкрити шлях ворогові для просування до Дніпра, а також поставить під загрозу логістику всього регіону для українських військових, йдеться у викладеннях аналітичної групи Frontelligence Insight.

Водночас військові аналітики вважають, що українське керівництво все ще може зміцнити лінію фронту, направивши нові бригади або перекинувши сили на Покровський напрямок з інших районів. Про це йдеться в матеріалі видання Financial Times.

Зазначається, що керівництво України, зокрема й президент Володимир Зеленський, зазнають критики з боку військових, законодавців та аналітиків через швидке просування армії країни-агресора на сході України відтоді, як Київ розпочав операцію в Курській області.

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Українці сподівалися, що операція на територію РФ змусить Кремль перенаправити ресурси на новий фронт і переломити хід війни на користь України. При цьому критики стверджують, що позиції України були ослаблені передислокацією тисяч досвідчених українських солдатів для участі в Курській операції.

Уточнюється, що цього тижня російські окупанти захопили кілька прилеглих міст під Покровськом і змусили українські підрозділи, яких бракує за чисельністю, відступити з підготовлених оборонних позицій.

Журналісти пишуть, що згідно із супутниковими знімками, проаналізованими дослідниками Black Bird Group, російські війська наразі перебувають лише за 8 км від Покровська. При цьому військовий аналітик Інформаційного спротиву Олександр Коваленко називає ситуацію під містом "повним провалом оборони", а один із солдатів 93-ї механізованої бригади вважає, що "Покровськ впаде набагато швидше, ніж Бахмут".

"Україна направила резерви в Курськ, залишивши менше можливостей для затикання проломів в інших місцях. Деякі з більш досвідчених бригад були замінені новішими, менш досвідченими підрозділами", - каже Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

При цьому серед причин прориву росіян називають недостатню підготовку мобілізованих ЗСУ і дефіцит боєприпасів. Стверджується, що нібито мобілізовані не знають, що робити в реальному бою, а один із командирів артилерії підтвердив, що "снаряди закінчуються", тому що багато ресурсів було перенаправлено на північ, у Курську область.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський скликав на нараду військових. На нарадах детально обговорили за кожним напрямком на фронті, однак найбільше уваги - Покровськ і Торецьк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. У незручному та небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

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