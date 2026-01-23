Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Графіки не діють: у низці областей України ввели аварійні відключення

Анна Косик
23 січня 2026, 09:06
116
Попри оприлюднені напередодні графіки, в деяких українців відключень може бути більше.
энергетика, свет
Аварійні відключення застосували не у всіх регіонах України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в Укренерго:

  • В низці областей почали діяти аварійні відключення
  • Ситуація в енергосистемі України ускладнилась
  • Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання

Вранці 23 січня в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Як повідомили в Укренерго, причиною цього є складна ситуація в енергосистемі після обстрілів країни-агресорки Росії.

В регіонах, де застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

відео дня

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання... Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - йдеться у повідомленні.

У яких областях ввели аварійні відключення

Наразі про перехід від графіків на аварійні відключення повідомили обленерго Сумської, Харківської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Черкаської і Полтавської області. Крім цього екстрені відключення введені у Дніпропетровській та Київській областях.

Графіки не діють: у низці областей України ввели аварійні відключення
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - прогноз експерта

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повне скасування графіків погодинних відключень електроенергії в Україні може статись через 2-3 роки.

Харченко зазначив, що це найпесимістичніший сценарій, який він наводить. Насправді коли настане тепло, стане трохи легше, але він вважає, що в окремі місяці року графіки відключень можуть залишатися ще кілька років.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

Раніше енергетичний експерт Олександр Харченко заявив, що підвищення температури повітря однозначно полегшить ситуацію і знизить споживання, але у випадку з Києвом миттєвого покращення графіків відключень не буде.

Раніше міністерство внутрішніх справ закликало українців приготувати запас води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці країни.

Більше новин:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Харківська область Сумська область Полтавська область Укренерго новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Європа після конфлікту з Трампом знову зосереджується на Україні – Bloomberg

Європа після конфлікту з Трампом знову зосереджується на Україні – Bloomberg

09:41Світ
Графіки не діють: у низці областей України ввели аварійні відключення

Графіки не діють: у низці областей України ввели аварійні відключення

09:06Енергетика
Путін став баластом для російських еліт, вони вивчають кейси Мадуро і Каддафі – Максакова

Путін став баластом для російських еліт, вони вивчають кейси Мадуро і Каддафі – Максакова

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

Китайський гороскоп на завтра, 23 січня: Бикам час слухати, Тиграм - везіння

Китайський гороскоп на завтра, 23 січня: Бикам час слухати, Тиграм - везіння

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Останні новини

10:11

В Путіна є хитрий план: як РФ може скористатися "Радою миру" Трампа

09:56

Трамп схвалив: Путін пропонує внести $1 млрд до Ради миру за рахунок заморожених активів

09:41

Європа після конфлікту з Трампом знову зосереджується на Україні – Bloomberg

09:06

Графіки не діють: у низці областей України ввели аварійні відключення

09:00

Путін став баластом для російських еліт, вони вивчають кейси Мадуро і Каддафі – МаксаковаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:52

Гороскоп на завтра 24 січня: Водоліям - образа, Овнам - неочікуваний вчинок

08:29

Ворог проривається на Донеччині, але ЗСУ дають відсіч: ISW повідомив про успіх

08:15

Російські мрії про апокаліпсис могли б бути набагато витонченішимиПогляд

08:14

Від вибухів "тремтіли стіни": у Пензі дрони атакували нафтобазу і ТЕЦ

Реклама
07:14

"Російський сценарій": Кремль розкрив деталі нових переговорів щодо України

06:10

Війна за Гренландію відміняється: як повернути Трампа обличчям до УкраїниПогляд

06:02

Буде кохання і хороший дохід: який знак зодіаку зітхне вільніше в кінці зими

05:45

"Йому 60, це відчувається": дружина Павлика відверто заговорила про шлюб з артистом

05:17

Тирамісу по-новому: дуже простий рецепт тістечок з чотирьох інгредієнтів

04:41

Солодкий феномен 80-х: чому "барбариски" змітали з полиць і як їх використовували

04:30

Успіх вже на горизонті: три знаки зодіаку стануть головними щасливчиками тижня

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з тортом за 31 с

03:39

Чи можна котам давати молоко – ветеринар здивувала вердиктомВідео

02:53

Як не мерзнути навіть у найсильніші морози: перевірені поради від канадців

01:51

"Він приїхав і сказав лише одне": Трамп розкрив деталі зустрічі з Зеленським

Реклама
00:53

Полісся запускає кадрові зміни: чому клуб відправив ключового гравця в оренду

22 січня, четвер
23:57

Як довго треба їхати, щоб акумулятор зарядився в мороз: експерти відповіли

22:58

Ветеринари пояснили, чому коти так люблять сідати на речі господаря

22:50

Світло лише на кілька годин: нові графіки для Дніпра та області на 23 січняФото

22:36

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

22:01

Терехов демонструє системний підхід і якісний менеджмент, - блогер порівняв ситуацію в Харкові й Києві

21:35

США та Україна готують план: що запропонують РФ в Абу-Дабі щодо припинення вогню

21:27

РФ, ймовірно, вперше вдарила по Україні своїми "ракетами-зомбі": чим вони особливі

21:23

Волонтер Сергій Стерненко отримав посаду в Міноборони - чим він буде займатись

21:01

Відключення світла в Запоріжжі і області 23 січня - коли не буде електроенергії

20:46

16 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 23 січня

20:40

Справжні "термоси": які старі будинки найдовше утримують тепло без опалення

20:22

Буде новий обстріл: монітори попереджають про небезпеку

19:59

Ворог готує наступ одразу з трьох напрямків: яка область загрозою

19:41

Путін піде на компроміс, переговори України з РФ почнуться завтра - про що говоритимуть

19:35

Туристка зайшла всередину піраміди в Єгипті і пошкодувала – що з нею сталосяВідео

19:31

"Привілеїв" більше не буде: ще одна країна готує зміни для українських біженців

19:23

Заходять з різних сторін: Кривий Ріг під ударом дронів, пролунали гучні вибухи

19:23

РФ почала бити по Україні експериментальною ракетою "Іскандер-М1": у чому небезпека

19:10

Почався чемпіонат світу з красивих обіцянок і промовПогляд

Реклама
19:09

Подружжя Буданових пише один одному записки з побажаннями на день, - ЗМІ

19:07

У Кривоноса засекретили гонорари та заохочення детективам НАБУ, - ЗМІ

18:47

Зеленський розкрив, скільки дронів та балістики РФ виробляє кожного дня

18:33

Морози готуються відступити: якою буде погода в Дніпрі цими вихідними

18:33

Вийшов трейлер фільму культового режисера з Кейт Бланшетт і Адамом ДрайверомВідео

18:27

Як утворюються сніжинки та чому однакових не буває: відповідь вас здивує

18:13

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

17:57

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - з'явився тривожний прогноз

17:37

Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

17:31

Голлівудський актор вперше розповів про кінець дружби з Сарою Джесікою Паркер

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти