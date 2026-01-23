Графіки не діють: у низці областей України ввели аварійні відключення

Попри оприлюднені напередодні графіки, в деяких українців відключень може бути більше.

Аварійні відключення застосували не у всіх регіонах України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в Укренерго:

В низці областей почали діяти аварійні відключення

Ситуація в енергосистемі України ускладнилась

Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання

Вранці 23 січня в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Як повідомили в Укренерго, причиною цього є складна ситуація в енергосистемі після обстрілів країни-агресорки Росії.

В регіонах, де застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання... Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - йдеться у повідомленні.

У яких областях ввели аварійні відключення

Наразі про перехід від графіків на аварійні відключення повідомили обленерго Сумської, Харківської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Черкаської і Полтавської області. Крім цього екстрені відключення введені у Дніпропетровській та Київській областях.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - прогноз експерта

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повне скасування графіків погодинних відключень електроенергії в Україні може статись через 2-3 роки.

Харченко зазначив, що це найпесимістичніший сценарій, який він наводить. Насправді коли настане тепло, стане трохи легше, але він вважає, що в окремі місяці року графіки відключень можуть залишатися ще кілька років.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

Раніше енергетичний експерт Олександр Харченко заявив, що підвищення температури повітря однозначно полегшить ситуацію і знизить споживання, але у випадку з Києвом миттєвого покращення графіків відключень не буде.

Раніше міністерство внутрішніх справ закликало українців приготувати запас води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці країни.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

