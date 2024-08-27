Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня

В Україні 28 серпня вимикатимуть світло в обсязі двох черг, існує можливість стабілізаційних відключень.

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Коли вимикатимуть світло 28 серпня / колаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання

Відомо, що протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень.

"Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", - повідомили у пресслужбі у Telegram.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Стабілізаційні відключення світла 28 серпня

Водночас у ДТЕК повідомили, що згідно з інформацією від Укренерго завтра буде можливість задіювати графіки стабілізаційних відключень.

Обсяг обмежень буде застосовуватись до двох черг.

Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що у Міненерго заявили, що ситуація з відключеннями світла в Україні зміниться. В Україні в минулі дні знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії, проте скоро їх вдасться уникнути завдяки тому, що завершився плановий ремонт одного атомного блоку.

Геннадій Рябцев розповів, скільки годин на добу взимку доведеться сидіти без світла. Під час опалювального сезону, коли температура буде нижчою за нуль, Україна зіткнеться з дефіцитом електроенергії. Очікується, що будуть три-чотири черги відключень у рамках графіків, вважає експерт.

У Києві та 4 областях ввели екстрені відключення світла. Через складну ситуацію Укренерго змушене знову ввести екстрені відключення. Ці заходи прийняли на підставі розпорядження "Укренерго". В умовах екстрених відключень звичайні графіки не діють.

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