УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня

Юлія Закрепа
27 серпня 2024, 19:56
301
В Україні 28 серпня вимикатимуть світло в обсязі двох черг, існує можливість стабілізаційних відключень.
Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня
Коли вимикатимуть світло 28 серпня / колаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання

Відомо, що протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень.

"Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", - повідомили у пресслужбі у Telegram.

відео дня

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Стабілізаційні відключення світла 28 серпня

Водночас у ДТЕК повідомили, що згідно з інформацією від Укренерго завтра буде можливість задіювати графіки стабілізаційних відключень.

Обсяг обмежень буде застосовуватись до двох черг.

Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня
Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що у Міненерго заявили, що ситуація з відключеннями світла в Україні зміниться. В Україні в минулі дні знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії, проте скоро їх вдасться уникнути завдяки тому, що завершився плановий ремонт одного атомного блоку.

Геннадій Рябцев розповів, скільки годин на добу взимку доведеться сидіти без світла. Під час опалювального сезону, коли температура буде нижчою за нуль, Україна зіткнеться з дефіцитом електроенергії. Очікується, що будуть три-чотири черги відключень у рамках графіків, вважає експерт.

У Києві та 4 областях ввели екстрені відключення світла. Через складну ситуацію Укренерго змушене знову ввести екстрені відключення. Ці заходи прийняли на підставі розпорядження "Укренерго". В умовах екстрених відключень звичайні графіки не діють.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні обстріли свет відключення світла електроенергія
Реклама

Головне за день

Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня

Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня

19:56 Україна
РФ готова на 90%: Гудков назвав дату оголошення нової хвилі мобілізації

РФ готова на 90%: Гудков назвав дату оголошення нової хвилі мобілізації

19:39 Світ
Столтенберг терміново скликає засідання Ради Україна - НАТО через ситуацію на фронті

Столтенберг терміново скликає засідання Ради Україна - НАТО через ситуацію на фронті

19:21 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Світла майже не буде: в Україні ввели дуже жорсткі графіки відключення електроенергії 39962

Світла майже не буде: в Україні ввели дуже жорсткі графіки відключення електроенергії

Спека не відступить навіть у вересні: синоптик сказала, коли чекати напохолодання 19159

Спека не відступить навіть у вересні: синоптик сказала, коли чекати напохолодання

Скільки годин на добу взимку доведеться сидіти без світла: українцям назвали прогноз 9938

Скільки годин на добу взимку доведеться сидіти без світла: українцям назвали прогноз

Вибух на Рівненській АЕС й викид радіації: в Енергоатомі відреагували на чутки 8381

Вибух на Рівненській АЕС й викид радіації: в "Енергоатомі" відреагували на чутки

Останні новини

20:48

В Україні відчутно "впали" ціни на популярні літні овочі та фрукти: що подешевшало

19:56

Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня

19:51

Готує новий донат для ЗСУ: Долина виставила на продаж ще одну квартиру

19:39

РФ готова на 90%: Гудков назвав дату оголошення нової хвилі мобілізаціїВідео

19:21

Столтенберг терміново скликає засідання Ради Україна - НАТО через ситуацію на фронті

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:10

Як Україна відбила наймасштабнішу атаку РФПогляд

18:52

Захід може залишитися без постачання військового обладнання: що задумав Китай - FT

18:45

Чому українські коти не "м’явкають": яку помилку ми часто робимоВідео

18:36

Чи будуть жорсткі відключення світла восени: експерти сказали, чого чекати українцям

Реклама
18:34

Чому розлучилися Абрамов і Алсу: адвокат озвучив таємну причину

18:26

"ГУР вміє здивувати": Зеленський розповів про долю Кримського моста

18:25

Не минуло й два роки: Слава Камінська показала коханого на спільному портреті

18:25

Лише люди з "орлиним зором" знайдуть м’ячик за 8 секунд: найскладніша оптична ілюзія

18:21

Як правильно обрізати верхівку у черешні: урожай здивує навіть сусідів

17:54

Штормовий вітер і дощі з грозами: Україну атакує жорстка негода

17:53

6 найкращих варіантів, як приховати живіт одягом: поради від модельєра Андре ТанаВідео

17:29

Байден у "космосі": путініст Дюжев зробить із президента США злиденного російського пенсіонера

17:25

Чому не можна пити каву перед походом до магазину - пояснення психологів

17:21

"Результат буде за два тижні": Зеленський зробив рішучу заяву про повернення українців

17:15

Подвійна трагедія: у родині Мераї Керрі сталося горе

Реклама
16:49

На всю сім'ю наведеться порча: з ким не можна розмовляти 28 серпня - прикмети

16:32

Окупанти вийшли на крайній рубіж: чи вдасться ЗСУ зупинити наступ на Покровськ

16:32

Переговори з Путіним та бої в Курській області: головне з пресконференції Зеленського

16:07

Що сталося з Меладзе після розлучення з дружиною - деталі

16:06

У Києві та 4 областях ввели екстрені відключення світла: графіки не діють

15:48

Вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ - Зеленський

15:36

Україну накриє "єгипетська погода": синоптикиня попередила про зміни

15:34

"Положать 50-60 тисяч людей": Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

15:32

"Татаров у Києві вбивав чеченців!": Зеленського розлютило запитання про "п'ятьох менеджерів"

15:17

Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва

15:07

Повістки вручатимуть не так, як раніше: як зміниться мобілізація восениФото

15:01

"План перемоги" у війні готовий: Зеленський пояснив важливість Курської операції

14:54

Виклав усю правду про Аллу Пугачову: Андрій Макаревич зважився на відвертість

14:52

Учені визначили ознаки високого IQ

14:39

"Воювати разом з Україною": Лукашенко здивував заявою про вступ в війну

14:35

Без дозволу союзників: Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю

14:21

Мобілізацію в Росії можуть оголосити 6 вересня, у планах - набрати близько 800 тисяч осіб - ГудковВідео

14:15

Вражаюча цифра: Сирський озвучив, скільки населених пунктів взяли ЗСУ на Курщині

13:49

"Це було б знаково": Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру

13:21

Тільки люди з найгострішим зором знайдуть M серед W за 8 секунд: загадка на уважність

Реклама
13:17

Росію чекає потужна відповідь від України під час другого Саміту миру

13:12

Тягнути не будуть: Стефанчук розповів, коли в депутата Дмитрука заберуть мандат

13:11

"Це означатиме крах Орбана": експерт про можливе виключення Угорщини з ЄС

13:04

Місячний посівний календар на вересень: що важливо зробити в саду і на городі

12:43

Місячний календар стрижок на вересень 2024: коли краще підстригтися

12:39

Церковне свято 28 серпня: що заборонено робити на преподобного Мойсея

12:39

"В України є зброя перемоги": Шмигаль зробив гучну заяву про мільйон дронів

12:30

"Назавжди в моєму серці": Лілія Подкопаєва показалася в рідному Донецьку

12:26

Китайський гороскоп на вересень 2024: Бикам - дорогі покупки, Тиграм - проблеми

12:23

Гороскоп на вересень 2024: Ракам - конфлікти та занепокоєння, Овну - щастя

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти