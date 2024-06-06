Світло буде весь день: названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію

Одній із областей України вдасться прожити четвер без відключень світла, оскільки лімітів вистачить для покриття постреб.

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В одній з областей не вимикатимуть до електроенергію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У четвер, 6 червня, у Дніпропетровській області світло не планують вимикати. Ліміти на електроенергію від "Укренерго" дозволять пройти день без відключень світла. Про це повідомила пресслужба ДТЕК Дніпровські електромережі.

"Друзі, отримали ліміти на завтра, 6 червня, від НЕК "Укренерго". Їх має вистачити, аби прожити четвер без відключень. Та якщо буде перенавантаження, нам доведеться вводити графіки стабілізаційних відключень, як це відбулося сьогодні під вечір", - зазначили у повідомленні.

У компанії також наголосили, що відключення можуть застосовувати й інші оператори системи розподілу, зокрема Центральна енергетична компанія. Графіки відключень світла можна переглянути на сайті та у чат-боті ДТЕК.

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"Просимо вас не поспішати включати всі потужні пристрої одночасно. Таке різке навантаження на мережі призводить до аварій і відповідно світла буде ще менше. Це важкі часи для енергосистеми і кожного українця. Але ми вистоїмо. Світло обовʼязково переможе темряву! Вірте в енергетиків", - йдеться у повідомленні.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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