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Суд відправив під варту аграрного міністра Сольського через схеми із землею

Анна Ярославська
26 квітня 2024, 09:17оновлено 26 квітня, 10:26
Альтернативою тримання під вартою для Миколи Сольського суд визначив заставу в 75,7 млн грн.
Микола Сольський
Миколу Сольського відправлено під варту, але з можливістю внесення застави / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністру аграрної політики та продовольства і колишньому ексголові аграрного комітету Верховної Ради Миколі Сольському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів - до 24 червня 2024 року, але в межах терміну досудового розслідування. Альтернативою тримання під вартою суд визначив заставу в 75,7 млн грн.

Таким чином, Вищий антикорупційний суд на засіданні задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час засідання в четвер прокурор САП просила суд про обрання Сольському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 200 млн грн. При цьому обвинувачення наполягало саме на утриманні під вартою, аргументуючи це тим, що існує ризик перешкоджання слідству; ризик впливу на свідків, а також ризик переховування від слідства.

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Адвокат Сольського попросив суд зменшити заставу, адже з урахуванням сплачених податків зі статків підзахисного сума у 200 млн грн є непідйомною.

У чому підозрюють Сольського

Миколу Сольського та інших учасників схеми підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

У Національному антикорупційному бюро України зазначають, що до складу злочинної групи, на чолі якої був Сольський, входили посадові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

"Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їхню відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. У подальшому за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їхнього права на безоплатну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така угода була реалізована у 2017-2021 роках. Втіливши в життя таку схему, її учасники заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га. Вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 291 мільйон гривень.

Крім цього, учасники схеми також зробили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн. Але вдруге реалізувати такий план не вдалося, бо завадили НАБУ і САП, які наклали арешт на ці ділянки.

Сольському інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Що відомо про Миколу Сольського?

Микола Сольський народився 22 травня 1979 року у селі Росохи Самбірського району Львівської області. Він одружений і має чотирьох дітей.

У 2019 році був обраний нардепом 9-го скликання від "Слуги народу" під номером 125 у списку (безпартійний). Член однойменної фракції. Був головою Комітету з питань аграрної та земельної політики.

У березні 2022 року призначений міністром аграрної політики та продовольства, у зв’язку з чим склав повноваження народного депутата.

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