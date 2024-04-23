Українському міністру оголосили підозру через оборудки із землею на 291 млн грн: деталі

Посадовця та інших учасників схеми підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

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Українському міністру Сольському оголосили підозру через оборудки із землею/ колаж: Главред, фото: НАБУ, УНІАН

Чинному міністру аграрної політики та продовольства і колишньому ексголові аграрного комітету Верховної Ради Миколі Сольському оголосили про підозру через оборудки із землею на сотні мільйонів гривень.

Посадовця та інших учасників схеми підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

У НАБУ зазначають, що складу злочинної групи, на чолі якої був Сольський, входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

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"Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така оборудка була реалізована у 2017-2021 роках. Втіливши у життя таку схему, її учасники заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га. Вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 291 мільйон гривень.

Крім цього, учасники схеми також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн. Але вдруге реалізувати такий план не вдалося, тому що завадили НАБУ і САП, які наклали арешт на ці ділянки, зазначають у Національному антикорупційному бюро.

"Наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину. Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми", – повідомили у НАБУ.

У САП додають, що Сольському інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Що відомо про Миколу Сольського? Микола Сольський народився 22 травня 1979 року у селі Росохи Самбірського району Львівської області. Він одружений і має чотирьох дітей. У 2019 році був обраний нардепом 9-го скликання від "Слуги народу" під номером 125 у списку (безпартійний). Член однойменної фракції. Був головою Комітету з питань аграрної та земельної політики. У березні 2022 року призначений міністром аграрної політики та продовольства, у зв’язку з чим склав повноваження народного депутата.

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