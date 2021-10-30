"Не маємо претензій і образ до Колі": сестра потерпілого в ДТП у Харкові висловилася про ситуацію

Сестра потерпілого в аварії у Харкові не підтвердила інформацію про те, що її брат готовий давати свідчення / ua.depositphotos.com

Сестра одного з постраждалих в аварії на Одеській у Харкові Марія Кожокіна сказала, що у її сім'ї немає претензій і образ щодо 16-річного Миколи Харківського, який був за кермом автомобіля марки Infinity, що зіткнувся з Chevrolet, через що загинула одна людина, а троє людей отримали серйозні травми. Як стверджує дівчина, її сім'я відчуває до Харківського тільки жалість.

У своєму Instagram-акаунті 16-річна дівчина заявила про те, що її брат вже прийшов до тями, але "він нічого не пам'ятає, як і що було". При цьому згідно з її словами, інформація про готовність брата давати свідчення "частково неправдива".

Також вона сказала, що її сім'я відчуває до Харківського "тільки жалість", оскільки "батьки не дали йому правильного виховання і прикладу в житті".

"Він ще за великим рахунком дитина, яка хотіла бути крутою і авторитетною перед друзями і знайомими... Така у нього доля... Сподіваюся, він усвідомлює свою провину і в майбутньому житиме і дорожитиме кожною хвилиною свого життя", - зазначила Кожокіна.

Крім того, вона також додала, що судити Харківського і приймати рішення щодо його подальшої долі повинні правоохоронні органи.

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читайте такожГаняв без прав, авто на матері: у Нацполіції розповіли всі подробиці смертельної ДТП у ХарковіЩо стосується свого брата, дівчина сказала, що йому слід було думати, з ким він спілкується і як проводить свій час.

"Міші, як і всім учасникам, (ДТП, - ред.) мізками треба було думати, з ким спілкуватися, куди їхати і як проводити час", - підкреслила Кожокіна.

Резонансна ДТП у Харкові

У Харкові ввечері, 26 жовтня, сталася резонансна аварія: на перехресті проспекту Гагаріна та Одеської автомобіль марки Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. Водій японської іномарки мчав на червоний сигнал світлофора. З'ясувалося, що за кермом був 16-річний підліток.

Підлітка затримали в порядку 208 статті КПК України. Водієві іномарки Infinity загрожує до 8 років ув'язнення під вартою з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років.

28 жовтня Київський районний суд міста Харкова обрав запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському, який перебував за кермом у момент аварії. Його відправили до СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

На суді Харківський заявив, що він не пам'ятає моменту аварії, а в автомобілі були проблеми з гальмами, про що "знали на сервісі".