"Я - мажор, ви - бомжі": спливли приголомшливі факти про винуватця смертельної ДТП у Харкові

Микола Харківський в суді / KHARKIV Today

Винуватець смертельної аварії в Харкові Микола Харківський раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Він вже має судовий вирок (умовний термін) за напад з пневматичною зброєю на Ольгу Васильєву з 19-річним сином в одному з супермаркетів.

Разом з тим сім'я харківського мажора досі не почала виплати визначених рішенням суду компенсацій постраждалим, повідомляє Obozrevatel.

Раніше суд визнав винним Миколу Харківського в нанесення тяжких тілесних ушкоджень жінці і призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Але від відбування покарання підлітка звільнили з випробувальним терміном на рік.

Умовний термін для мажора: що сталося в Харкові

Конфлікт між Васильєвою і Харківським стався в листопаді 2019 року після того як жінка побачила в телефоні своєї 13-річної дочки повідомлення хлопця, який в хамській манері вимагав від дівчинки, щоб та пішла з ним гуляти.

Коли мати з сином прийшли в один із супермаркетів вони побачили Миколу Харківського. На спроби розібратися і з'ясувати, чому він дістає її дочку, жінка почула образи. Підліток обклав жінку і її сина матом, сказав, що вони бомжі, а він мажор...

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Коли Васильєва, її син і 14-річний Микола Харківський пройшли до ескалатора, підліток нібито намагався зіштовхнути жінку, проте її старший син відштовхнув руку "мажора".

Після цього Харківський дістав пневматичний пістолет і став стріляти – в голови. В обличчя.

Адвокат Ганна Куляшова розповіла, що на кожному засіданні суду у цій справі Микола... посміхався.

"Ні тіні каяття, страху, жалю... Нуль. Хлопчик весь час посміхався. А ось його тато поводився агресивно. Говорив, що мої підзахисні самі винні, навіщо пішли розмовляти. І що його син ні в чому не винен", – поділилася адвокат.

Смертельна ДТП у Харкові

Увечері 26 жовтня у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та Одеської автомобіль Infiniti протаранив Chevrolet, оскільки його водій проігнорував червоний сигнал світлофора. За кермом виявився 16-річний хлопець, іменований у місті місцевим "мажором".

Його затримали в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України. Водієві Infiniti загрожує до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права водити транспортним засобом до трьох років.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Слідчі дії тривають.

У четвер, 28 жовтня, в Київському районному суді Харкова обрали запобіжний захід 16-річному водієві Інфініті Миколі Харківському, який влаштував страшну ДТП.

Клопотання прокуратури суд задовольнив. Найближчі 60 діб підліток проведе в слідчому ізоляторі.