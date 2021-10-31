"Соромно": Голубовська жорстко звернулася до лікарів, які закликають не лікувати невакцинованих

Голубовська жорстко звернулася до лікарів, які закликають не лікувати невакцинованих / УНІАН

Головний лікар-інфекціоніст МОЗ України Ольга Голубовська висловила невдоволення і обурення з приводу медиків, які закликають не лікувати пацієнтів, не вакцинованих від коронавірусу. Вона підкреслила, що ніхто не знає, що буде завтра з кожним з нас.

"І так, давайте залишатися людьми. Бо ніхто не знає, що буде завтра з кожним з нас. Мені соромно за тих людей, особливо колег, які, прагнучи бути в тренді або з якихось інших причин, опускаються до подібних заяв. Можна розуміти або не розуміти глибоко проблему, але заклики, по суті, до вбивства, поділ своїх співвітчизників на більш правильних і менш правильних - не допустимо в будь-якому разі", - заявила Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

Медик закликала колег до гуманності, оскільки "навіть поранених і хворих підбирають під час воєн і надають їм медичну допомогу, згідно Женевської конвенції 1949 р.".

"Навіть поранених і хворих підбирають під час воєн і надають їм мед. допомога, згідно Женевської конвенції 1949 р., слідуючи здоровому глузду, людяності та гуманізму. Я вже не кажу про ст. 139 ККУ, яка передбачає відповідальність медичного працівника за такі дії. Ви подумали про те, як це читати і слухати тим пацієнтам, які зараз важко хворіють. Від лікарів!!!",- висловилася Голубовська.

Також головний лікар-інфекціоніст МОЗ звернулася до пацієнтів і лікарів із закликом починати лікування на ранніх стадіях хвороби, оскільки це "у низці випадків рятує життя, запобігає тяжкому перебігу та/або полегшує симптоми хвороби".

Реклама

"Вакцинуйтеся, хто не встиг", - підкреслила Голубовська.

читайте такожКому не можна робити щеплення від коронавірусу: повний список протипоказань за всіма вакцинамиРаніше провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська назвала найбезпечнішу вакцину від коронавірусу. За словами завідуючої кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця, це інактивована (містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус) вакцина CoronaVac / Sinovac Biotech.