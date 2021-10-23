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Вакцинація від коронавірусу на вокзалах: Голубовська вказала на важливий нюанс

23 жовтня 2021, 10:03
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Після щеплення від COVID-19 люди повинні якийсь час не контактувати з ймовірними зараженими, адже у них в цей час починають вироблятися антитіла.

вакцинація, вокзал
Після щеплення від коронавірусу в ідеалі громадян потрібно ізолювати / Фото МОЗ України

Лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська заявила, що вакцинація українців на вокзалах в "червоній" зоні карантину - це не найкраща ідея.

Лікар зазначила в ефірі програми Свобода слова, що стратегія вакцинації, коли йде зростання захворювання, а тим більше в червоних зонах, повинна бути іншою.

За її словами, після вакцинації люди повинні якийсь час не контактувати з ймовірними зараженими, адже у них в цей час починають вироблятися антитіла.

"Вакцинувати можна де завгодно, але до вакцинованих потрібен особливий підхід. Їх треба ізолювати... Але вакцинувати на вокзалі... Вони штурмують. Поцікавтеся, які там скандали, що там діється. І потім вони, будучи вже вакциновані, перебуваючи в червоній зоні, вони будуть інфікуватися", - сказала вона.

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Ольга Голубовська

Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Автор більше 200 наукових робіт.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Вранці 23 жовтня МОЗ відзвітувало, що був встановлений новий рекорд - за добу було вакциновано майже 290 тис. українців.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 8 760 924 особи, з них отримали одну дозу 8 760 922 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 915 377 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 15 676 299 щеплень.

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Скільки українців вакциновано від коронавірусу - статистика 23 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

З 21 жовтня Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації на семи вокзалах - у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Ніжині та в Коростені. Згодом їх планують відкрити і на інших вокзалах.

Пункти вакцинації в Києві працюють цілодобово, на інших вокзалах - за гнучким графіком.

Як повідомляв Главред, в столиці України фіксується значне зростання випадків зараження коронавірусною інфекцією і госпіталізації. Локдаун і червона зона неминучі. Кожен повинен зробити свій вибір: або "зелений" сертифікат вакцинації та свобода пересування, або ізоляція. Сьогодні у міста є максимум можливостей для вакцинації жителів столиці, заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

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