Дівчинка залишилась без батька і ледь не втратила маму: РФ вдарила по Херсонщині

Російські окупанти обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього дев'ятирічна дівчинка залишилась без батька, ледь не втратила маму і своє життя. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Окупанти 3 вересня вдарили по Білозерській громаді. Вони влучили по приватному будинку.
"Від отриманих поранень загинув господар. Також медична допомога надавалась його дружині, дитині та односельцю", - йдеться у повідомленні.
Також окупанти обстріляли з артилерії Херсон і поранили чоловіка.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".
Війна в Україні
Нагадаємо, РФ вдарила десятками дронів по півдню Одещини, є поранені та "прильоти". У ніч на неділю, 3 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Подунав'я в Одеський області, в результаті є постраждалі. Масована дронова атака тривала більше 3,5 годин.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ прориваються вперед на Запоріжжі. У Запорізькій області підрозділи Збройних сил України продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку. Водночас просування ЗСУ сповільнюється через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що ЗСУ підступають до 2-ї лінії оборони росіян. Окупанти 60% часу і ресурсів витратили на обладнання першої лінії оборони, яку прорвали ЗСУ. Друга і третя лінія оборони загарбників слабші.
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