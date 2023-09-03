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Дівчинка залишилась без батька і ледь не втратила маму: РФ вдарила по Херсонщині

Ангеліна Підвисоцька
3 вересня 2023, 20:40 оновлено 3 вересня, 20:43
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Російські окупанти обстріляли Білозерську громаду, внаслідок цього загинув чоловік, його дитина та дружина поранені.
обстрел Херсонской области
Окупанти обстріляли Херсонську область / Колаж: Главред, фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього дев'ятирічна дівчинка залишилась без батька, ледь не втратила маму і своє життя. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Окупанти 3 вересня вдарили по Білозерській громаді. Вони влучили по приватному будинку.

"Від отриманих поранень загинув господар. Також медична допомога надавалась його дружині, дитині та односельцю", - йдеться у повідомленні.

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Також окупанти обстріляли з артилерії Херсон і поранили чоловіка.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Війна в Україні

Нагадаємо, РФ вдарила десятками дронів по півдню Одещини, є поранені та "прильоти". У ніч на неділю, 3 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Подунав'я в Одеський області, в результаті є постраждалі. Масована дронова атака тривала більше 3,5 годин.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ прориваються вперед на Запоріжжі. У Запорізькій області підрозділи Збройних сил України продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку. Водночас просування ЗСУ сповільнюється через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що ЗСУ підступають до 2-ї лінії оборони росіян. Окупанти 60% часу і ресурсів витратили на обладнання першої лінії оборони, яку прорвали ЗСУ. Друга і третя лінія оборони загарбників слабші.

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війна в Україні вторгнення Росії Херсонська область
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