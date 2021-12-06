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Стріляв у качку – потрапив у дитину: на Херсонщині мисливець підстрелив племінника

6 грудня 2021, 16:54

Хлопчика забрали до лікарні з пораненням лівої частини обличчя.

На Херсонщині мисливець випадково поранив дитину / ua.depositphotos.com

У Херсонській області мисливець випадково поранив в обличчя свого 14-річного племінника, який перебував з ним на полюванні.

Чоловік намагався підстрелити качку, проте під час прицілювання на здобич на лінії вогню опинився підліток, повідомляє поліція Херсонщини.

"Дорослий мисливець під час засідки побачив, як злітає качка, направив рушницю в її бік, став супроводжувати її під прицілом за напрямком льоту та здійснив постріл. Однак в цей час на лінії вогню опинився неповнолітній племінник, який в результаті отримав кілька дробин в ліву частину обличчя", – зазначають в поліції.

Хлопця спочатку госпіталізували до районної лікарні міста Скадовськ, а потім перевели до обласної лікарні Херсона, де зробили операцію на обличчі.

Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження та недбале зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів.

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Як зазначають у поліції, 28-річний дядько пораненої дитини під час полювання був тверезим, а зброя офіційно зареєстрована.

Нагадаємо, на Тернопільщині мисливець підстрелив бабусю і дитину. Жінка разом з онукою прямували на кладовище. Постраждалих від смерті врятував зимовий одяг – вони отримали легкі тілесні ушкодження. Медиків на місце викликали самі мисливці.

Також раніше повідомлялося, що на Черкащині мисливець випадково вистрілив у друга, поранивши його у живіт. Потерпілого швидко доставили в лікарню і прооперували.

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