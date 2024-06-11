Стратегічна перевага РФ: Зеленський відверто назвав, чого не вистачає ЗСУ

У РФ не буде бажання шукати чесний мир, якщо не позбавити агресора переваги, впевнений президент.

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Володимир Зеленський закликав до посилення ППО України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росію потрібно позбавити переваги в небі, надавши Україні нові системи ППО.

"Станом на зараз найбільша російська стратегічна перевага над Україною - це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті - руйнувати життя українців, українок, у наших містах і селах. Тільки керованих авіабомб щодня до сотні, неділя - 80 керованих авіаударів, понеділок - 95 КАБ. Це шалено руйнівний тиск, плюс ракети, плюс ударні дрони", - наголосив він, виступаючи на відкритті конференції з відновлення України в Берліні.

Зеленський наголосив, що Путін не матиме бажання шукати чесного миру, якщо його не позбавити цієї переваги.

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"Буде незмінною його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю основу і захист. ППО - це відповідь. Дякую, Олафе, за ППО", - додав він.

Президент зазначив, що Україні потрібно щонайменше ще 7 установок Patriot, щоб закрити основні міські агломерації. Він також уточнив, що разом із Нідерландами, зі США та іншими партнерами Україна працює над тим, щоб забезпечити більше ППО.

"І ми вже бачимо, як і коли ми зможемо поставити нові системи в Україну", - заявив глава держави, додавши, що нові системи ППО додадуть впевненості в тому, що мир настане.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Військова допомога для України - останні новини за темою

Раніше Дмитро Кулеба розкрив деталі нових поставок систем ППО для України. Рішення про постачання систем ППО вже є, підкреслив глава МЗС України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2024 році Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

Водночас Греція не має наміру постачати Україні ні ЗРК С-300, ні Patriot, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

/ Главред

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