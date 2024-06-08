Patriot і Samp/T: Кулеба розкрив деталі нових поставок систем ППО для України

Рішення про постачання систем ППО вже є, підкреслив Дмитро Кулеба.

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Дмитро Кулеба / колаж Главред, фото УНІАН та "Вікіпедія"

Україна станом на зараз має два рішення від західних партнерів щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Однак варто очікувати ще кілька рішень.

Про це розповів в ефірі телемарафону міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я не можу про це говорити (щодо постачання засобів. - Ред.). Але президент працює, це вчора була теж ключова тема. Ми працюємо, військові працюють, усі працюють. Останні два місяці ми перевернули світ догори дном для того, щоб знайти рішення", - сказав Кулеба.

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Він зазначив, що одне рішення про постачання систем уже є - це батарея Patriot від Німеччини.

"Також було в публічному просторі рішення щодо італійської системи Samp/T. І будуть ще рішення", - заявив глава МЗС.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2024 році Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

Велика Британія також передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

Водночас Греція не має наміру постачати Україні ні ЗРК С-300, ні Patriot, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

/ Главред

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