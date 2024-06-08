Patriot і Samp/T: Кулеба розкрив деталі нових поставок систем ППО для України

Україна станом на зараз має два рішення від західних партнерів щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Однак варто очікувати ще кілька рішень.
Про це розповів в ефірі телемарафону міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Я не можу про це говорити (щодо постачання засобів. - Ред.). Але президент працює, це вчора була теж ключова тема. Ми працюємо, військові працюють, усі працюють. Останні два місяці ми перевернули світ догори дном для того, щоб знайти рішення", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що одне рішення про постачання систем уже є - це батарея Patriot від Німеччини.
"Також було в публічному просторі рішення щодо італійської системи Samp/T. І будуть ще рішення", - заявив глава МЗС.
Хто такий Дмитро Кулеба?
Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.
Військова допомога для України - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2024 році Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.
Велика Британія також передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.
Водночас Греція не має наміру постачати Україні ні ЗРК С-300, ні Patriot, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
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