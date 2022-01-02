Країна "йде за Дон": в Україні чотири регіони РФ назвали своїми територіями

За документами і картами 1918 року Україна вже існувала в XVIII столітті, а Росія — ні, підкреслив Сергій Грабовський.
Кубань, а також частини Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей, що входять до складу РФ, історично є українськими землями.
Про це написав публіцист Сергій Грабовський в статті для газети День.
При цьому він прокоментував слова президента РФ Володимира Путіна про те, що у складі України нібито знаходяться історично російські території.
"Якщо така країна сто років тому не існувала, то її право на державне самовизначення стає досить примарним, і президент [України Володимир] Зеленський — ніхто і кликати його ніяк. Мовчання офіційного Києва в очах значної частини Західного істеблішменту виглядає так, немов ми визнаємо хоча б часткову правоту національного лідера Росії", - говорить український історик.
Грабовський послався на документи і європейські карти 1918 року, за якими Україна вже існувала в XVIII столітті, при цьому Росія — ні.
"Власне, Кубань - це типова" історична українська територія", як і Таганрог, як і Східна Слобожанщина, і Стародубщина", — пояснив публіцист.
Грабовський додав, що до складу України входять також "Стародуб, Новий Оскол, Білгород, Валуйки, Богучар", тобто країна "йде за Дон".
Нагадаємо, раніше в Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань", яке займеться поверненням у культурне поле українських етнічних територій.
Ініціатори ставлять за мету розробку політики щодо повернення в культурне і соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців. В першу чергу - Кубані.
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Довідка: Кубань - історичний регіон на Північному Кавказі, в долині річки Кубань і її притока. З кінця XIX століття заселена українцями, зокрема, запорізькими козаками. У 1918 році була проголошена Кубанська Народна Республіка. Пізніше було прийнято рішення про приєднання Кубані на федеративних умовах до України.
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