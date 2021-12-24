Створив Україну і "віддав" Донбас: Путін повісив всіх собак на Леніна

Володимир Путін / Reuters

Президент Володимир Путін заявив про те, що Україну створив вождь більшовиків Володимир Ленін (Ульянов).

Як підкреслив він в ході прес-конференції у Москві, це сталося при створенні СРСР.

За словами Путіна, Росія "намагається не згадувати", як складалася Україна. "Хто її створив-то? Ленін Володимир Ілліч, коли створював Радянський Союз", - зазначив він.

Президент РФ також заявив, що в момент утворення СРСР більшовики нібито силою приєднали Донбас до України.

"[Донбас] спочатку, навіть при організації Радянського Союзу в 1922-1924 роках не мислив себе інакше, як частиною Росії. Але його туди (в Україну — ред.) Ленін з товаришами заштовхнули силою. Спочатку вирішили взяти в Росію, а потім сказали: "треба перерішити!"" ,- розповів Путін.

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Він упевнений в тому, що більшовики створили Україну в її нинішніх кордонах — країну, нібито "якої ніколи раніше не існувало".

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Нагадаємо, раніше була опублікована стаття президента Росії Володимира Путіна про Україну. У матеріалі йшлося про звинувачення української сторони в нібито небажанні слідувати врегулюванню конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод. При цьому Путін звинуватив Київ в організації "кривавих провокацій" в зоні збройної конфронтації.

Путін вважає Україну елементом "глобальної змови" проти Росії і звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито залишила Донбас.

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