Столтенберг відмовляється від ідеї створення фонду допомоги Україні - Bloomberg

Туреччина закликала союзників НАТО уникати того, щоб координація допомоги "створювала враження активнішого залучення Альянсу у конфлікт", пише Bloomberg.

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Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з протидією з боку членів альянсу, і замість цього просить країни продовжувати робити свої поточні внески, повідомляє Bloomberg із посиланням на ознайомлених співрозмовників.

Зазначається, що нова пропозиція, яка може отримати підтримку під час зустрічі очільників оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі наступного тижня, передбачає загальні витрати держав Альянсу на допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро на рік.

Як пише видання, Туреччина закликала союзників НАТО уникати того, щоб будь-яка координація допомоги "створювала враження активнішого залучення Альянсу у конфлікт".

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За даними Bloomberg, ця пропозиція передбачає, що відсоток відрахувань тієї чи іншої країни залежатиме від розміру ВВП. Дані про загальні витрати, ймовірно, публікуватимуться у щорічній доповіді.

Також очікується, що відрахування США становитимуть половину від згаданої суми, а частина, що залишиться, розподілятиметься між іншими країнами НАТО.

"Така пропозиція має широку підтримку членів НАТО, водночас Угорщина наполягає на можливості відмовитися від збільшення розміру допомоги Україні", - пише Bloomberg.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Військова допомога для України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність прискорення поставок військової допомоги Україні в рамках схваленого у квітні цього року Конгресом США пакету підтримки в 61 млрд доларів.

В той же час, Швеція оголосила про надання нового пакету військової допомоги для посилення протиповітряної оборони України. Пакет на суму 1,16 мільярда євро стане найбільшим пакетом військової допомоги, який надає Швеція.

Іспанія також збирається виділити Україні пакет військової допомоги вартістю 1,129 мільярда євро.

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