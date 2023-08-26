"Це не кіно і не блокбастер": Резніков різко відповів критикам контрнаступу

Олексій Резніков спростував твердження про те, що повільні темпи контрнаступу ЗСУ нібито критикували США.

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Олексій Резніков прокоментував критику контрнаступу / 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував закиди на адресу ЗСУ через нібито повільні темпи контрнаступу.

Як підкреслив він в інтерв'ю Bild, все йде за планом, який був заздалегідь обговорений з партнерами.

"І всі, хто реально бере участь у цьому процесі, всі про це знають. Вони знають, яка оборона противника, які зони безпеки, де мінні поля, де оточені танки, де укріплення...", - сказав глава МОУ.

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Він також спростував твердження про те, що повільні темпи контрнаступу ЗСУ нібито критикували США і пояснив, що просування ЗСУ не відбувається швидко, тому що Україна хоче захистити життя своїх солдатів і зберегти техніку.

"Ми не будемо посилати наших солдатів вперед, щоб вони загинули в бою без жодного результату. Контрнаступ - це не кіно. Це не голлівудський блокбастер", - додав Резніков.

Раніше Володимир Зеленський відверто висловився щодо термінів масштабного контрнаступу ЗСУ. Контрнаступ ЗСУ - це дуже складний процес, підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше експерт назвав завдання F-16 під час контрнаступу ЗСУ. F-16 виконує завдання винищувача-бомбардувальника, а не штурмовика, пояснив Валерій Романенко.

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