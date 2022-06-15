УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Бойові дії в Україні досягли критичної стадії, зараз вирішується результат війни - Sky News

15 червня 2022, 19:18

Або росіяни дійдуть до Слов'янська і Краматорська, або українці зупинять їх тут, кажуть у США.

українські військові, війна в Україні, ЗСУ
українські військові, війна в Україні, ЗСУ / Генштаб ЗСУ, Reuters

У США вважають, що поточні бої в Україні зараз перебувають на критичному етапі, який може визначити хід війни.

Неназваний американський чиновник вважає, що саме поточні битви на Донбасі стануть вирішальними.

"Я думаю, що все наближається до того, що та чи інша сторона доб'ється успіху. Або росіяни дійдуть до Слов'янська і Краматорська, або українці зупинять їх тут. І якщо українці зможуть утримати лінію тут проти такої кількості сил, це буде мати значення", - цитує його Sky News.

Тим часом у Генштабі повідомляють, що російські загарбники на Слов'янському напрямку основні сили кинули на те, щоб встановити повний контроль над населеним пунктом Богородичне і створити умови для розвитку наступу на Слов'янськ.

читайте такожАрмія РФ втрачає сили: Путін може оголосити загальну мобілізацію і взяти "паузу" у війні-BloombergТакож окупанти на цьому напрямку ведуть обстріли з артилерії біля Дубровного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

Раніше колишній головнокомандувач (у 1997-2000 роках) союзними силами США і НАТО в Європі Веслі Кларк заявив, що Північноатлантичний альянс повинен прямо втрутитися у війну в Україні, інакше її не вдасться завершити.

Читайте також:

війна в Україні новини Донбасу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:57

Що робити, щоб зниклої на війні людини: інструкція від українських розвідників

19:40

Зеленський назвав країни, які підтримали Україну і статус кандидата на членство в ЄСВідео

19:28

Притягують гроші магнітом: 4 знака з великою фінансовою удачеюВідео

19:22

В Україні до кінця року пенсії перерахують три рази: кому і на скільки підвищатьВідео

19:22

Всесвітньо відомий гурт BTS оголосив про розпад - головні південнокорейські "айдоли" більше не разом

Реклама
19:18

Бойові дії в Україні досягли критичної стадії, зараз вирішується результат війни - Sky News

18:52

У Миколаєві гримлять вибухи, Дніпропетровщина у вогні: окупанти обстріляли дві області

18:47

Ракети Harpoon і тепловізори: Білий дім видасть ЗСУ допомоги 650 млн доларів - BloombergВідео

18:37

Україну теж приймуть: Макрон запропонував Європі новий союзВідео

18:34

Владу просять ввести санкції проти росіян, які крадуть український метал з Маріуполя

18:24

У Маріуполі тіла загиблих українців валяються під сонцем на вулиціВідео

18:15

Російська гумористка Лазарєва закликала віддати Путіна під трибунал

18:14

Україна переживає вирішальний момент на полі бою - ПентагонВідео

17:55

Гіркін волає через бездіяльність Путіна: "Пєсков і "фанерний" - балаболи, треба врізати по Банковій!"Відео

17:47

Мама Регіни Тодоренко публічно звернулася до оскандаленої доньки: "Одеська сім'я чекає!"

17:29

Якої зброї не вистачає ЗСУ: Financial Times порівняла постачання Заходу і запити УкраїниВідео

17:26

Нацполіція України запобігла теракту проти керівництва країни: подробиціВідео

17:25

Арестович назвав умову поразки України у війні проти Росії

17:15

Зеленський відреагував на погрози РФ скасувати незалежність України та країн БалтіїВідео

17:04

ЗСУ вибивають окупантів з Миколаївщини: наші пілоти вдало навідалися на позиції ворога

Реклама
17:04

Магнітні бурі з 15 червня 2022 року: які геомагнітні сюрпризи на нас чекають цього тижняВідео

17:03

Чому російські Іскандери можуть опинитися біля кордону ЄСПогляд

16:51

Купатимуться в грошах: 3 знаки зодіаку можуть розбагатіти до кінця червняВідео

16:45

Україну атакує похолодання: синоптики попередили про "мороз"Відео

16:44

"Буду давати концерти в госпіталях для військових": Полякова оголосила про повернення в УкраїнуВідео

16:23

"Ми всі винні, це треба зупинити": екс-капітан збірної Росії вимагає сильніше покарати росіян

16:17

"Україна була, є і буде": Подоляк закрив рота "закомплексованому Медведєву"Відео

16:11

Китай не хоче засуджувати війну в Україні: Сі Цзіньпін поговорив з Путіним - National Post

16:07

"День дна в раші": Гордон показав, як на концерті в РФ артисти провалилися під сцену

16:01

Прикмети на 16 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:52

Хотів заробити 25 млн грн на гуманітарці: директор холдингу продавав 3 тис. бронежилетівВідео

15:50

Найсмачніша і легка літня закуска з 3 інгредієнтів: неймовірно смачний рецептВідео

15:37

Як правильно чистити молоду картоплю - 5 порад кожній господині

15:32

Резніков до поляків: якщо Україна з вашою допомогою не зупинить росіян, то росіяни прийдуть до васВідео

15:32

Окупанти обстріляли Миколаїв: влучили в будинок, багато пораненихВідео

15:29

Пірнув у туалет: на Закарпатті прикордонники взяли в поїзді ухильника, який намагався втекти до Словаччини

15:23

"Треба перестати бухати": російський продюсер закликав не слухати Охлобистіна

15:18

ЗСУ перейшли в контратаку поблизу Ізюма і звільнили кілька сіл - депутат міськрадиВідео

14:58

Роднянський згорнув бізнес в Росії і готує нові проекти для України

14:54

Українцям доведеться продовжувати переговори з Росією: Макрон зробив неоднозначну заявуВідео

Реклама
14:51

Виття гегемона: чому в Росії щосили готуються до наслідків ядерного ударуПогляд

14:28

Ходіть і озирайтеся: у Маріуполі партизани почали боротися з окупантамиВідео

13:57

"Рамштайн-3": НАТО анонсувало надання Україні важкого озброєння і переведення ЗСУ на зброю АльянсуВідео

13:47

Шольц може передати Україні менше РСЗВ Mars II, ніж обіцяв - ЗМІВідео

13:47

Росіяни прокладають шлях тілами своїх солдатів: мер Сєвєродонецька розповів про бої в місті

13:46

Жодного слова про війну: Тодоренко зробила ретроспективу свого року у фото

13:25

Чути було на весь Крим: у Сімферополі пролунав потужний вибух

13:22

Десантники РФ відмовляються йти в наступ: ЗСУ влаштували їм пекло на трасі Бахмут - ЛисичанськВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 16 червня 2022: Левам - здійснення мрії, Терезам - гроші, Стрільцям - спокуси

12:52

Йшов на захоплення Гостомеля та міст Харківщини й Луганщини: ліквідовано полковника-пропагандиста з РФ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти