Бойові дії в Україні досягли критичної стадії, зараз вирішується результат війни - Sky News

українські військові, війна в Україні, ЗСУ / Генштаб ЗСУ, Reuters

У США вважають, що поточні бої в Україні зараз перебувають на критичному етапі, який може визначити хід війни.

Неназваний американський чиновник вважає, що саме поточні битви на Донбасі стануть вирішальними.

"Я думаю, що все наближається до того, що та чи інша сторона доб'ється успіху. Або росіяни дійдуть до Слов'янська і Краматорська, або українці зупинять їх тут. І якщо українці зможуть утримати лінію тут проти такої кількості сил, це буде мати значення", - цитує його Sky News.

Тим часом у Генштабі повідомляють, що російські загарбники на Слов'янському напрямку основні сили кинули на те, щоб встановити повний контроль над населеним пунктом Богородичне і створити умови для розвитку наступу на Слов'янськ.

читайте такожАрмія РФ втрачає сили: Путін може оголосити загальну мобілізацію і взяти "паузу" у війні-BloombergТакож окупанти на цьому напрямку ведуть обстріли з артилерії біля Дубровного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

Раніше колишній головнокомандувач (у 1997-2000 роках) союзними силами США і НАТО в Європі Веслі Кларк заявив, що Північноатлантичний альянс повинен прямо втрутитися у війну в Україні, інакше її не вдасться завершити.

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