Опір України і загроза морської блокади на Півдні ламають плани Росії - ISW

Окупанти намагаються посилити свою присутність у північно-західній частині Чорного моря через загрозу блокади суден.
Український опір на тимчасово окупованих територіях і загроза морської блокади на півдні заважають планам Росії щодо анексії. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).
За даними аналітиків, український опір в Херсонській та Запорізькій областях, ймовірно, "продовжуватиме зривати зусилля Росії з консолідації повномасштабного адміністративного контролю над окупованими територіями і планів анексії".
Крім того, росіяни намагаються посилити свою присутність в північно-західній частині Чорного моря через загрозу блокади суден.
"Українські війська, як і раніше, контролюють критично важливу ділянку берегової лінії Очакова в Миколаївській області і, можливо, можуть блокувати російські судна", - йдеться у повідомленні.
Російські війська, ймовірно, мають намір посилити контроль над доступом до портів в Чорному морі під захистом укріпленої військово-морської присутності на острові Зміїний.
Водночас аналітики припускають, що російські війська можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором навколо Донецька, щоби стримати проукраїнські настрої.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Російські війська почали наземний штурм Сєвєродонецька і населених пунктів поблизу, але станом на 15 червня не отримали повний контроль над містом.
- Загарбники ведуть здебільшого невдалі наступальні операції навколо траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв'язку з Лисичанськом.
- Окупанти продовжили просування по трасі Е40 до Слов'янська і на південний схід від Ізюма.
- Тривають бої в населених пунктах навколо Харкова.
- Російські війська продовжували зміцнювати резервні позиції в Запорізькій та Херсонській областях, одночасно приймаючи оборонні заходи для посилення російської присутності в Чорному морі.
- Кремль і самопроголошені республіки продовжують проводити спеціальну політику анексії на окупованих територіях.
Як повідомляв Главред, генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко, який керував обороною міста Миколаїв, заявив, що російські загарбники трохи зміцнилися в Херсонській області, поки Україна втратила частину оперативного часу. Однак, якби Збройні Сили України мали достатньо озброєння, то окупантів вже давно вигнали б з територій, які їм вдалося тимчасово зайняти.
Тим часом радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна Росії проти України може зайняти кілька років. За його словами, росіяни усвідомили, що у них не вийде швидко окупувати Україну.
Інші новини:
- Експерт пояснила, чи отримає що-небудь Україна від відходу з життя Путіна
- "Керівник" окупованого Криму випадково зізнався, що Росія краде в Україні зерно
- Росія атакує одразу на дев'яти напрямках: Залужний розповів про важку бойню на фронті