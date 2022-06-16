Опір України і загроза морської блокади на Півдні ламають плани Росії - ISW

Російські війська, ймовірно, мають намір посилити контроль над доступом до портів у Чорному морі / Фото УНІАН

Український опір на тимчасово окупованих територіях і загроза морської блокади на півдні заважають планам Росії щодо анексії. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, український опір в Херсонській та Запорізькій областях, ймовірно, "продовжуватиме зривати зусилля Росії з консолідації повномасштабного адміністративного контролю над окупованими територіями і планів анексії".

Крім того, росіяни намагаються посилити свою присутність в північно-західній частині Чорного моря через загрозу блокади суден.

"Українські війська, як і раніше, контролюють критично важливу ділянку берегової лінії Очакова в Миколаївській області і, можливо, можуть блокувати російські судна", - йдеться у повідомленні.

Російські війська, ймовірно, мають намір посилити контроль над доступом до портів в Чорному морі під захистом укріпленої військово-морської присутності на острові Зміїний.

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Водночас аналітики припускають, що російські війська можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором навколо Донецька, щоби стримати проукраїнські настрої.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська почали наземний штурм Сєвєродонецька і населених пунктів поблизу, але станом на 15 червня не отримали повний контроль над містом.

Загарбники ведуть здебільшого невдалі наступальні операції навколо траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв'язку з Лисичанськом.

Окупанти продовжили просування по трасі Е40 до Слов'янська і на південний схід від Ізюма.

Тривають бої в населених пунктах навколо Харкова.

Російські війська продовжували зміцнювати резервні позиції в Запорізькій та Херсонській областях, одночасно приймаючи оборонні заходи для посилення російської присутності в Чорному морі.

Кремль і самопроголошені республіки продовжують проводити спеціальну політику анексії на окупованих територіях.

Як повідомляв Главред, генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко, який керував обороною міста Миколаїв, заявив, що російські загарбники трохи зміцнилися в Херсонській області, поки Україна втратила частину оперативного часу. Однак, якби Збройні Сили України мали достатньо озброєння, то окупантів вже давно вигнали б з територій, які їм вдалося тимчасово зайняти.

Тим часом радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна Росії проти України може зайняти кілька років. За його словами, росіяни усвідомили, що у них не вийде швидко окупувати Україну.

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