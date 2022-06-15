"Це дуже жорстока битва": генерал США про ситуацію на Донбасі

Зараз на сході України йде війна на виснаження, а прогрес Росії дуже повільний, пояснив генерал.
Ситуація на Донбасі вкрай складна і подібна до Першої світової.
Як заявив глава комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі, в регіоні йдуть жорстокі битви на виснаження, пише CNN.
Він зазначив, що російські сили на Донбасі значно перевищую українські, однак РФ не може встановити повний контроль в регіоні.
"Війна приймає багато, багато поворотів. Тому я б не сказав, що це неминуче", - заявив генерал про можливість повного захоплення Донбасу окупантами.
Міллі також прокоментував ситуація в Сєвєродонецьку, сказавши, що "українці воюють вулиця за вулицею, будинок за будинком".
Він пояснив, що зараз на сході України йде війна на виснаження, а прогрес Росії дуже повільний.
"Дуже жорстока битва на виснаження, майже подібна до Першої світової... Росіяни зіткнулися з багатьма проблемами. У них проблеми з командуванням і логістикою. У них є проблеми з моральним духом, з лідерством і безліч інших проблем", - додав Міллі.
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Війна Росії проти України на Донбасі
У розвідці Великобританії 13 червня заявили, що окупаційним військам РФ для просування на Донбасі потрібно проводити посилені флангові дії, або ж знову намагатися форсувати річки. Як вважають фахівці, подолання річкової перешкоди може стати одним з найважливіших факторів, який визначить хід бойових дій.
Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про важку ситуацію в Сєвєродонецьку. Загарбники зруйнували всі мости, що ведуть в місто. Однак Сєвєродонецьк не заблокований - його частина під контролем України, комунікація з містом є. Місцеві жителі змушені виживати у важких умовах, евакуація неможлива.
Збройним силам України вдалося звільнити три села на Донбасі і посунути ділянку фронту на 15 кілометрів. Бійці не тільки обороняються, а й рухаються вперед. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, українські війська завдали окупантам відчутних втрат.
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