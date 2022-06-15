"Це дуже жорстока битва": генерал США про ситуацію на Донбасі

Війна в Україні / Reuters, Генштаб ЗСУ

Ситуація на Донбасі вкрай складна і подібна до Першої світової.

Як заявив глава комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі, в регіоні йдуть жорстокі битви на виснаження, пише CNN.

Він зазначив, що російські сили на Донбасі значно перевищую українські, однак РФ не може встановити повний контроль в регіоні.

"Війна приймає багато, багато поворотів. Тому я б не сказав, що це неминуче", - заявив генерал про можливість повного захоплення Донбасу окупантами.

Міллі також прокоментував ситуація в Сєвєродонецьку, сказавши, що "українці воюють вулиця за вулицею, будинок за будинком".

Він пояснив, що зараз на сході України йде війна на виснаження, а прогрес Росії дуже повільний.

"Дуже жорстока битва на виснаження, майже подібна до Першої світової... Росіяни зіткнулися з багатьма проблемами. У них проблеми з командуванням і логістикою. У них є проблеми з моральним духом, з лідерством і безліч інших проблем", - додав Міллі.

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Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Великобританії 13 червня заявили, що окупаційним військам РФ для просування на Донбасі потрібно проводити посилені флангові дії, або ж знову намагатися форсувати річки. Як вважають фахівці, подолання річкової перешкоди може стати одним з найважливіших факторів, який визначить хід бойових дій.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про важку ситуацію в Сєвєродонецьку. Загарбники зруйнували всі мости, що ведуть в місто. Однак Сєвєродонецьк не заблокований - його частина під контролем України, комунікація з містом є. Місцеві жителі змушені виживати у важких умовах, евакуація неможлива.

Збройним силам України вдалося звільнити три села на Донбасі і посунути ділянку фронту на 15 кілометрів. Бійці не тільки обороняються, а й рухаються вперед. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, українські війська завдали окупантам відчутних втрат.

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