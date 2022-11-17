Загарбники намагаються посилювати "оборону" в окупованій Запорізькій області / РІА Мелітополь

Війська РФ на захоплених районах Запорізької області готують оборонні лінії під Мелітополем та Бердянськом. Вони встановлюють "зуби дракона", які повинні, мовляв, зупинити армію України. Окупанти повторюють ті ж маневри, що на правобережній Херсонщині, звідки вони змушені були тікати.

Як повідомляє мелітопольське видання РИА Мелитоль, російські окупаційні війська зводять лінії оборони в районах захопленого Мелітополя та Бердянська. Окупанти ставлять, мовляв,"зуби дракона" – такі бетонні пірамідки, які, як вважають росіяни, повинні зупинити сили оборони України.

Журналісти відзначають, що перед втечею з правобережжя Херсонської області вони робили такі ж дії.

Укріплення окупантів РФ під Мелітополем та Бердянськом / РІА Мелітополь

Укріплення окупантів РФ під Мелітополем та Бердянськом / РІА Мелітополь

Укріплення окупантів РФ під Мелітополем та Бердянськом / РІА Мелітополь

"Росіяни готують оборонні лінії під Мелітополем і Бердянськом. Ставлять "зуби дракона". Найцікавіше в тому, що на Херсонщині було те ж саме. І ми пам'ятаємо, що потім там було. Чмобики, біжіть, поки є чим", - зазначено в повідомленні.

Також були опубліковані фотографії, де можна помітити роботу окупантів зі спорудження оборонних ліній.

Ситуація в Запорізькій області

Військовий експерт Олег Жданов раніше заявив, що після звільнення Херсонської області ЗСУ можуть перейти в наступ на Запорізькому напрямку. За його словами, українській армії потрібно накопичувати сили для подальшого наступу.

У Генштабі повідомляли, що окупанти РФ у Запорізькій області готуються до наступу ЗСУ на свої захоплені позиції і зміцнюють оборону. Споруди зводяться в спішному темпі.

16 листопада окупанти Росії під Гуляйполем пішли у наступ у Запорізькій області, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. Він припустив, що може бути неприємна ситуація.

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