Окупанти Росії в Запорізькій області будують оборонні лінії і діють за тією ж схемою, за якою працювали на Херсонщині.
Війська РФ на захоплених районах Запорізької області готують оборонні лінії під Мелітополем та Бердянськом. Вони встановлюють "зуби дракона", які повинні, мовляв, зупинити армію України. Окупанти повторюють ті ж маневри, що на правобережній Херсонщині, звідки вони змушені були тікати.
Як повідомляє мелітопольське видання РИА Мелитоль, російські окупаційні війська зводять лінії оборони в районах захопленого Мелітополя та Бердянська. Окупанти ставлять, мовляв,"зуби дракона" – такі бетонні пірамідки, які, як вважають росіяни, повинні зупинити сили оборони України.
Журналісти відзначають, що перед втечею з правобережжя Херсонської області вони робили такі ж дії.
"Росіяни готують оборонні лінії під Мелітополем і Бердянськом. Ставлять "зуби дракона". Найцікавіше в тому, що на Херсонщині було те ж саме. І ми пам'ятаємо, що потім там було. Чмобики, біжіть, поки є чим", - зазначено в повідомленні.
Також були опубліковані фотографії, де можна помітити роботу окупантів зі спорудження оборонних ліній.
Ситуація в Запорізькій області
Військовий експерт Олег Жданов раніше заявив, що після звільнення Херсонської області ЗСУ можуть перейти в наступ на Запорізькому напрямку. За його словами, українській армії потрібно накопичувати сили для подальшого наступу.
У Генштабі повідомляли, що окупанти РФ у Запорізькій області готуються до наступу ЗСУ на свої захоплені позиції і зміцнюють оборону. Споруди зводяться в спішному темпі.
16 листопада окупанти Росії під Гуляйполем пішли у наступ у Запорізькій області, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. Він припустив, що може бути неприємна ситуація.
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