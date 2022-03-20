Білорусь вивезла своїх дипломатів з України, війська намагаються перетнути кордон

У МВС оцінюють ситуацію можливості введення Білорусі у військовий конфлікт як 60 на 40.
Білоруські війська підходять до кордону і спробують її перейти. Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.
Крім того, він зазначив, що територію України вже покинули білоруські дипломати, і це є тривожним сигналом.
"Я б зараз оцінював ситуацію можливості введення Білорусі у військовий конфлікт як 60 на 40. Ще тиждень тому було 40 на 60, але все ж я думаю, що Лукашенко буде робити все від себе залежне для того, щоб не входити в прямі бойові дії білоруської армії. Армія у нього відносно невелика, вся армія білорусів налічує приблизно 40 тисяч чоловік. Це вся армія, щоб ми розуміли, включаючи тили, госпіталі і так далі", - зазначив Денисенко.
За його словами, на заході України ЗСУ готові до вторгнення білоруської армії, "але для нас це точно не потрібно".
Нагадаємо, жителів Лівобережного району Маріуполя насильно вивозять в Російську Федерацію.
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