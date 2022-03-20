Актор з Дизель Шоу розповів, як у КВК Україну представляли "маленькою сестрою" "великого брата"

Крутоголов, Поплавська, Дизель шоу / https://www.instagram.com/dizelmano/

Український актор і художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, що до українців у КВК ставилися далеко не так, як до команд з Росії.

За його словами, раніше коміки цього не усвідомлювали. Однак у них виникали сильні конфлікти з редакторами і цензорами. З часом стало очевидним, що Олександр Масляков "допомагає розвиватися культу особистості Путіна, а програма перетворилася на один з майданчиків для кремлівської пропаганди".

При цьому Крутоголов зазначив, що з довгого списку його знайомих по КВК тільки один колега поцікавився ситуацією в Україні і визнав провину Росії.

"Я застав золоту еру, коли грали круті, культові команди – "Стомлені сонцем", "Уральські пельмені"... З початку війни мені в месенджері написав тільки один чувак з Красноярська, з яким ми грали одну або дві гри десь в 2002 році. Ось він один надіслав типу" Вибачте нас, ми винні", трохи слів підтримки. І все! Скільки у мене знайомих в цій сфері... І від усіх них-тільки це одне смс", - поділився актор в інтерв'ю РБК-Україна

Крім цього, Крутоголов впевнений, що у "беззмінного керівника і ведучого телепередачі КВК з російським диктатором дуже тісні і взаємовигідні відносини". Масляков нібито несе в маси вигідну для Путіна інформацію, натомість той і спонсорує клуб.

"КВН завжди був частиною ідеології, російської пропаганди! А присутність президента РФ на іграх останнім часом, те, що він подарував їм цілий "будинок КВК", говорить про тісні стосунки Маслякова і Путіна, що вони порозумілися. Масляков дуже чітко розуміє, що потрібно Путіну для його культу особистості... Цензура в КВК була завжди: контролювали, ліпили з команд ту картинку, яка потрібна для російського телебачення, для "Першого каналу", – сказав комедіант.

Також він згадав, яким було ставлення на грі саме до його команди. Україну завжди намагалися показати маленькою сестрою, яка приїхала до великого брата "вклонитися в ніжки". А всім, кого така позиція не влаштовувала, погрожували вильотом з програми.

"У нас завжди були конфлікти з редакторами і цензорами, ми намагалися відстоювати свої права, але нам чітко сказали: Ця програма існує за нашими законами, якщо ви не будете дотримуватися їх, то ви вилітаєте нах*р", – додав Єгор.

Нагадаємо, дочка прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова - Єлизавета вважає санкції, введені проти неї, "необгрунтованими і несправедливими".

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