Старт переговорів про вступ України до ЄС: Кулеба звернувся з важливим проханням

Дмитро Кулеба привітав кроки ЄС щодо використання заморожених російських активів в інтересах України.

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Дмитро Кулеба розповів про початок переговорів із ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com

Переговори про вступ України до Європейського Союзу розпочнуться у вівторок, 25 червня, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це він написав у соцмережі X за підсумками засідання Ради Євросоюзу з питань закордонних справ.

При цьому під час засідання міністр закордонних справ України наголосив на необхідності прискорення постачання військової допомоги Україні та розширення виробництва оборонної промисловості.

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"Сьогодні я виступав перед Радою ЄС із закордонних справ на запрошення Жозепа Борреля. Я подякував 27 країнам-членам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови. Наші переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра", - написав Кулеба.

Очільник МЗС наголосив на важливості 14-го пакету санкцій ЄС для подальшого придушення військової економіки Путіна та привітав останні кроки ЄС щодо використання заморожених російських активів в інтересах України.

"Окремо я наголосив на необхідності прискорити постачання військової допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони, і розширити виробництво оборонної промисловості. Ми можемо і повинні перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі", - наголосив Кулеба.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Вступ України до Євросоюзу - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу. Лідери країн раніше ухвалили політичне рішення про початок переговорів із Києвом щодо євроінтеграції української держави.

Як повідомлялося раніше, Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України, йшлося в одному з документів ЄС. Зокрема, від Києва вимагають провести антикорупційну реформу та адаптувати національне законодавство під європейські стандарти.

Раніше повідомлялося про те, що вступ України до Євросоюзу обійдеться в 186 млрд євро, написали журналісти The Times. Київ може інтегруватися в ЄС щонайменше 2030 року. Не виключено, що знадобиться ще більше часу.

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