Стало відомо, скільки окупантів загинули на борту А-50

Росіяни озвучили цифру свових ліквідованих над Азовським морем солдатів.

https://glavred.net/ukraine/stalo-izvestno-skolko-okkupantov-pogibli-na-bortu-a-50-10533791.html Посилання скопійоване

Стало відомо, скільки окупантів загинуло на борту а-50 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Nara Dvids

Українські військові збили російський літак А-50 над Азовським морем. У Росії озвучили, скільки військових загинули під час ліквідації авіації. Про це повідомив Telegra-канал Fighterbomber.

Згідно з даними російських загарбників, на борту перебували 11 військових, всі вони загинули. Однак в інших джерелах повідомляється інша цифра, а саме - 12 осіб.

Також відомо, що даний канал, швидше за все, належить капітану Збройних сил РФ Іллі Туманову.

відео дня

При цьому, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков повідомляв, що не отримував інформації про знищення двох літаків і направив усіх до Міністерства оборони.

Знищення російських літаків / скріншот

Як повідомляв Главред, Україна офіційно підтвердила збиття російських літаків А-50 і Іл-22 в Азовському морі 14 січня. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую повітряні сили за прекрасно сплановану і проведену операцію в Приазов'ї!",- написав він.

Також, речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала поразку літаків радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного командного пункту Іл-22 російських окупантів над акваторією Азовського моря. Вона підкреслила, що це може відстрочити нові ракетні удари РФ по Україні.

Крім іншого, спікер Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Гнат заявив, що втрата Росією одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 змусить окупантів вести себе в небі більш обережно, але не може кардинально вплинути на розстановку сил із застосуванням авіації на фронті.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.