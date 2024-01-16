Збитий А-50 виявився ще одним 'аналоговнєтом': ЗМІ розкрили вразливості літака

Дані щодо можливостей виявлення цілей у російського А-50 викликають великий сумнів, вважають експерти Defense Express.
Зокрема, як стверджують росіяни, дальність виявлення цілі типу винищувач у А-50 становить 400 км, а на значній висоті - 600 км.
Більше того, А-50 нібито може виявляти й наземні цілі на дальності у 300 км. Однак пропагандисти Кремля замовчуть важливий параметр - висота цілі, що викликало в аналітиків підозри щодо правдивості цифр.
"Якби А-50 мав такі характеристики, то тоді РФ було б достатньо тримати лише три літаки й на значно більшій відстані від фронту для повного моніторингу більшості території України. Наприклад, один над поки окупованим Кримом, інший над Курськом, третій поряд із кордоном у повітряному просторі Білорусі", - пояснюють експерти.
Збито А-50 та Іл-22
14 січня українські військові підбили одразу два російські літаки над Азовським морем. Йдеться про знищення А-50 та суттєве ураження Іл-22.
Російські довколавоєнні ресурси підтверджують втрату Росією одразу кількох бортів і постять фото наслідків ударів, тоді як Кремль коментувати ситуацію відмовляється.
А-50 - унікальний літак для дальньої радіолокаційної розвідки і управління, розроблений на базі військово-транспортного літака Іл-76. Літак здатний виявляти різні цілі на значних відстанях, включно з повітряними, наземнми та надводними об'єктами.
Водночас екіпажу Іл-22 вдалося "вижити" завдяки потужним засобам РЕБ літака, які нібито "відвели" ракету на відстань у 500 м, тому вибух тільки "зачепив" борт.
Наразі невідомо, якою зброєю було уражено А-50 та Іл-22. Деякі експерти припускають, що спецоперація була здійснена з використанням "блукаючого" Patriot.
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