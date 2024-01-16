"Захід стоїть перед вибором": у Зеленського попередили про ризики програшу у війні

У демократії немає часу на довгі дискусії і бюрократію, переконаний Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк спрогнозував результат війни з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Виграш Росії у війні змінить систему міжнародної безпеки, тому що в нових реаліях буде правий той, хто здатний на більше насильство, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як пише він у Telegram, економіка Росії майже в 14 разів більша за українську, проте сукупні ресурси антивоєнної (демократичної, проукраїнської) коаліції значно перевищують російські, тому питання програшу РФ не має взагалі стояти.

"У той же час ми заходимо на третій рік повномасштабної війни, коли РФ завдяки третім країнам і компаніям-прокладкам навчилася обходити санкції, збільшила оборонний бюджет і разом з Іраном і Північною Кореєю активно розвиває повноцінний "терористичний ОПК", – зазначив представник ОП.

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Разом з тим він упевнений в тому, що у демократії немає часу на довгі дискусії і бюрократію, а глобальний Захід поставлений перед вибором: дати Україні необхідну допомогу або безповоротно програти диктаторській Росії, яка значно поступається можливостям держав НАТО.

"Перемога РФ змінить долю не тільки України, а й системи міжнародної безпеки в цілому, де буде правий не той, хто діє в рамках закону, а той, хто здатний на більше насильство", – додав Подоляк.

/ t.me/M_Podolyak

Раніше Подоляк розповів про те, що Росія запустила стратегію проти України. Москва має намір розпалювати конфлікти по всьому світу, щоб відвернути союзників від надання допомоги Україні, вважає радник глави ОП Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив жорстку заяву на адресу Володимира Путіна. За злочини кремлівської верхівки має настати кримінальна відповідальність, переконаний президент.

Раніше Зеленський заявив про те, що диктатор Володимир Путін вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем і кризами. "Фактично Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різні війни і конфлікти, і чому всі спроби відновити мир зазнають невдачі. І він не зміниться, ми повинні змінитися", - сказав Володимир Зеленський.

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