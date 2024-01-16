'Придурки': Путін скиглить щодо переговорів з Києвом і цинічно образив українців

Володимир Путін знову вдався до тактики погроз і відвертого шантажу.

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Володимир Путін опустився до образ / Колаж: Главред, фото: скрін з відео kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін знову завів стару шарманку щодо переговорів з Україною.

Він заявив, що якби влада України не відмовилися від переговорів з РФ, то "вже б все закінчилося". Таку заяву Путін зробив в ході зустрічі з главами муніципальних утворень, повідомляють російські пропагандисти.

"Придурки, давно б все закінчилося", - не моргнувши оком заявив російський диктатор.

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При цьому господар Кремля знову вдався до тактики погроз заявивши, що якщо політика України не зміниться, українській державності нібито може бути завдано непоправного удару.

Путін також цинічно додав, що на "українську самостійність" ніхто ніколи не робив замах. На його думку, "жителям України закомпостували мізки".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив жорстку заяву на адресу Володимира Путіна. За злочини кремлівської верхівки має настати кримінальна відповідальність, переконаний президент.

Раніше Зеленський заявив про те, що диктатор Володимир Путін вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем і кризами. "Фактично Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різні війни і конфлікти, і чому всі спроби відновити мир зазнають невдачі. І він не зміниться, ми повинні змінитися", - сказав Володимир Зеленський.

Раніше в ГУР розповіли про те, що Путін "хоче" захопити всю Україну. Росія не прагне до реальних переговорів з Україною, завдання Сил оборони – звільнити всі окуповані території, сказав Вадим Скібіцький.

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