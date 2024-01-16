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Блокування Тимошенко не спрацювало: легалізацію канабісу розгляне Зеленський

Єлизавета Бельмас
16 січня 2024, 18:18
Верховна Рада України розблокувала законопроект про медичний канабіс.
Легалізацію канабісу розгляне Зеленський
Легалізацію канабісу розгляне Зеленський / колаж: Главред, фото: УНІАН

Сьогодні, 16 січня, фракція "Батьківщина" "провалила" блокування прийняття законопроект про легалізацію медичного канабісу. Він буде відправлений на підпис президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Під час пленарного засідання Верховної Ради України нардепи не схвалили проект постанови про скасування прийняття у другому читанні та в цілому закону про легалізацію канабісу.

"Рада розблокувала підписання законопроекту про медичний канабіс. Блокуюча Постанова № 7457п провалена", - повідомив нардеп.

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Перед цим фракція "Батьківщина" зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про скасування рішення про прийняття законопроекту про медичний канабіс, який тоді заблокував підписання документа президентом, а відповідно і його набуття чинності.

Резолюція пропонувала скасувати підсумок голосування про законопроект.

Легалізація медичного канабісу

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді України закликав парламентаріїв нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс. Це потрібно для того, щоб усім нашим громадянам, українкам і українцям, не довелося терпіти біль, стрес і травми війни.

Трохи пізніше Верховна Рада України прийняла законопроект про медичний канабіс № 7457 у другому читанні. "За" проголосувало 248 депутатів. Про це у своєму телеграмі повідомив народний депутат від Партії "Голос" Ярослав Железняк.

Пізніше про цей закон емоційно висловився відомий в Україні військовий Юрій Гудименко. Закон став вкрай важливим кроком для того, щоб уникнути страждань військових, які щодня змушені "проходити кола пекла сильного болю".

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