Стала відома кількість "ухилянтів" від призову в Україні: найбільше на Закарпатті

Стала відома кількість "ухилянтів" від призову/ УНІАН, Генштаб ЗСУ

Від початку широкомасштабного вторгнення до 30 серпня 2022 року до Єдиного державного реєстру судових рішень було внесено 66 вироків у кримінальних справах, порушених щодо осіб, які ухилялися від мобілізації.

Усі справи були порушені за статтею 336 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову за мобілізацією". Такі дані повідомила Українська Гельсінська спілка з прав людини.

При цьому зазначається, що усі звинувачені визнали свою провину. У зазначених справах немає вироків, які виправдовують звинувачених.

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"Рекордсменом" за кількістю ухилянтів від мобілізації, провину яких довели в суді, є Мукачево у Закарпатській області. Мукачівський міськрайонний суд виніс 19 таких вироків.

Також зазначається, що вирок з "реальним" покаранням в реєстрі лише один, всі інші – з іспитовим строком.

Кількість вироків за ухилення від призову по областях України наступна:

Волинська область - 5 вироків, 1 щодо внутрішньо переміщеної особи,

Дніпропетровська область - 7 вироків, 1 щодо внутрішньо переміщеної особи,

Житомирська область - 1 вирок,

Закарпатська область - 31 вирок, 9 щодо ВПО,

Івано-Франківська область - 2 вироки, 1 щодо ВПО,

Кіровоградська область -2 вироки,

Львівська область - 10 вироків, 2 вироки щодо ВПО,

Полтавська область - 1 вирок,

Рівненська область - 1 вирок,

Сумська область - 1 вирок,

Харківська область - 2 вироки, обидва щодо внутрішньо переміщених осіб,

Черкаська область - 2 вироки,

Чернівецька область - 1 вирок.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні розширюють список осіб, які мають право відстрочки від призову. Кабінет міністрів України підтримав внесення змін до механізму бронювання, яким пропонується деталізувати перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову.

Пізніше стало відомо, що в Україні дозволили виїжджати за кордон ще одній категорії чоловіків – морякам. Кабмін дозволив залишати країну тим чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден і продовжують працювати на суднах. Також виїхати за кордон зможуть студенти (курсанти), яким необхідно пройти практичну підготовку на судні.

Нагадаємо, у ЗСУ зараз не спостерігається проблем з нестачею особового складу. Про це розповів генерал-майор ЗСУ Андрій Ковальчук. Але, за його словами, у разі необхідності в рамках воєнного стану в ЗСУ можуть мобілізувати ще близько 0,5 мільйона українців.

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