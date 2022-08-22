"Якщо це буде необхідно": генерал ЗСУ відповів, скількох ще українців можуть мобілізувати

Генерал ЗСУ відповів, скількох ще українців можуть мобілізувати / Колаж Фото УНІАН

У ЗСУ зараз не спостерігається проблем з нестачею особового складу. Про це в інтерв'ю західному виданню Tablet розповів генерал-майор ЗСУ Андрій Ковальчук, який займає посаду командувача Оперативного командування "Південь".

"У нас вже мобілізовано півмільйона людей, і ми можемо мобілізувати ще півмільйона, якщо це буде необхідно. Що нам зараз потрібно для продовження операції, так це більш важке озброєння", - зазначив офіцер.

Але, за його словами, у разі необхідності в рамках воєнного стану в ЗСУ можуть мобілізувати ще близько 0,5 мільйона українців.

Воєнний стан в Україні

12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

Нагадаємо, Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

15 серпня в Україні Верховна Рада продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада.

Інші новини: