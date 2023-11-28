Стали вразливими: шторм зніс загородження біля Керченського моста і бухти Севастополя

Частину загороджень змило в море під час шторму, а частину зняли самі окупанти.

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Шторм зніс загородження біля Керченського моста і бухти Севастополя/ колаж: Главред, фото: Twitter Кримський міст, Twitter Brian

Шторм, який вирував у тимчасово окупованому Криму, зніс загородження, встановлені російськими загарбниками для захисту Керченського мосту та бухти Севастополя від атак.

Такі наслідки шторму видно на супутникових знімках, повідомляє OSINT-дослідник Брайан у соцмережі Х (колишній Twitter).

Він зазначає, що під час нещодавніх штормів, які спустошили регіони Криму, загородження біля Керченського мосту або були змиті, або були зняті, щоб запобігти будь-якій шкоді для них.

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"Шторм заповнив воду мулом, через що стало складніше визначити стан встановленого захисту", – каже дослідник.

OSINT-дослідник розповів, що загородження з шипами були встановлені біля каналу Керч-Єнікале, під Керченським мостом. Так окупанти намагалися закрити від атак міст, який Україна раніше уже успішно виводила з ладу на кілька місяців. При цьому російські загарбники раніше легко їх знімали, коли там проходили кораблі.

Такі ж загородження були змиті й у районі Севастопольської бухти.

"Таким чином, можна дійти висновку, що ці оборонні мережі забезпечували флоту в Криму певний ступінь безпеки, але тепер він є дуже вразливим для атак дронів з боку України", – констатував OSINT-дослідник.

В Україні пройшов шторм

Нагадаємо, у минулі дні Україну накрив сніговий шторм – було перекрито дороги і знеструмлено понад 2 тис. населених пунктів. Найскладніша ситуація була на півночі та півдні Одеської області. Снігові замети досягали півтора метра.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що сніговий шторм рухається на північ, є загиблі. Найсерйозніші наслідки були в Одеській області. Там циклон убив 5 людей, ще 19 постраждали. Через циклон було знеструмлено майже 1500 населених пунктів у 17 областях.

Також аналітики ISW розповіли, що потужний шторм у Чорному морі вплинув на фронт. Небезпечна погода в Чорному морі змусила країну-агресора Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування.

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