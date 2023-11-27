Сніговий шторм рухається на північ, є загиблі - Зеленський

Через негоду майже два десятки людей були травмовані.

https://glavred.net/ukraine/snezhnyy-shtorm-dvizhetsya-na-sever-est-pogibshie-zelenskiy-10520344.html Посилання скопійоване

В Одеській області загинули 5 людей через негоду / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Telegram

Погода в Україні дуже сильно зіпсувалася, країну накрив серйозний циклон. Негода забрала життя багатьох людей. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

Найсерйозніші наслідки були в Одеській області. Там циклон убив 5 людей, ще 19 постраждали. Через циклон було знеструмлено майже 1500 населених пунктів у 17 областях.

"У кожному суспільстві зараз важливо зробити максимум, щоб ми не втрачали життя через негоду. На жаль, станом на сьогоднішній день є загиблі. Найбільше - в Одеській області, п'ять осіб. Мої співчуття рідним і близьким. Щонайменше, 19 людей постраждали. Всім надана необхідна допомога. І на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби будуть працювати, поки не відновиться нормальна ситуація", - сказав Зеленський. відео дня

Він додав, що епіцентр циклону переміщається в північні області. Зеленський стверджує, що в регіонах готові до негоди.

Негода в Україні

26 листопада Україну накрив сніговий шторм. Через це були перекриті дороги, знеструмлено понад 2 тис. населених пунктів. Найскладніша ситуація була на півдні Одеської області. Там снігові замети сягали півтора метрів.

Синоптик Наталка Діденко попередила про те, що розслаблятися ще рано, адже ще один циклон вдарить з новою силою. Новий циклон увірветься в Україну з південного заходу і принесе ускладнення погоди в більшості областей. Наступний циклон варто очікувати вже в середу, 29 листопада, каже Наталія Діденко.

Очікується, що в період другого циклону буде вітер 27 м/с і хуртовини. У частині областей буде дощ, в частині – сніг, мокрий сніг та хуртовини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.