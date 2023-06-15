Стаховський пригрозив кривдникам нареченої "Да Вінчі": "Смітник – це найпростіше"

Тенісист заступився за Аліну Михайлову після скандалу з екснардепом Тарасом Чорноволом в смітнику і "тітушками вдови Да Вінчі".

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Стаховський пригрозив кривдникам нареченої "Да Вінчі"/ колаж: Главред, фото: Facebook Alina Mykhailova, Twitter Sergiy Stakhovsky

Відомий український тенісист Сергій Стаховський заступився за керівницю медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" і наречену загиблого українського героя Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову після скандалу, який розгорівся навколо неї.

Відповідна публікація з’явилася на сторінці тенісиста у Twitter. Стаховський закликав тих, хто хоче образити Михайлову, тричі подумати.

Він наголосив, що смітник – це ще найпростіше, що може бути, нагадуючи про те, що сталося з екснардепом Тарасом Чорноволом.

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"Пропоную наступним персонажам, які захочуть образити будь-якого з наших захисників, подумати тричі, бо смітник – це ще найпростіша історія", – написав Стаховський у Twitter і додав смайлик, який віддає честь.

Стаховський заступився за Михайлову/ скрін

Скандал навколо Чорновола і Михайлової

Український політичний діяч Тарас Чорновіл обурив соцмережі тим, що у грубій формі висловився на адресу нареченої загиблого "Да Вінчі" Аліни Михайлової. Чорновіл звинуватив Михайлову в роботі "на зелену владу", назвавши її "підолігархічною шмарою" через те, що Аліна була гостею програми, яку вела журналістка Яніна Соколова.

Після цього 13 червня в Києві активісти напали на політичного аналітика, колишнього народного депутата України Тараса Чорновіла. Його облили зеленкою і сечею, а потім кинули в сміттєвий бак. Чорновіл спробував чинити опір, але у нього нічого не вийшло. Чорновіл після цього почав стверджувати, що така акція – це "замовлення" Офісу президента за критику влади.

Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк різко накинувся на Михайлову після того, як Чорновола кинули у сміттєвий бак. Кондратюк назвав "тітушками вдови Да Вінчі" людей, які захистили дівчину і помстилися Тарасу Чорновілу, який обізвав Михайлову.

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