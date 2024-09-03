Румунія остаточно схвалила передачу Україні ЗРК Patriot: ЗСУ отримають допомогу

Румунія надішле США листи-пропозиції та погодження щодо заміни подарованої батареї та розраховує сплатити приблизно 60 мільйонів доларів.

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Парламент Румунії підтримав передачу системи Patriot Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Парламент Румунії остаточно схвалив передачу Україні зенітного ракетного комплексу Patriot - нижня палата парламенту проголосувала "за".

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох робочих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони.

"Нижня палата парламенту Румунії схвалила 3 вересня проєкт закону про надання Україні системи протиракетної оборони Patriot", - зазначило видання Reuters. відео дня

За їхніми даними, після підписання законопроєкту президентом Клаусом Йоганнісом, уряд видасть розпорядження про передачу.

У міноборони Румунії додали: держава поставить одну із семи систем Patriot в конфігурації 3+, які продали США. Чотири системи прибули в Румунію, дві з яких уже працюють.

Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Перед цим видання Reuters писало, що 2 вересня коаліційний уряд Румунії схвалив законопроєкт, що дозволяє передати Україні систему ППО Patriot. Після цього його й направили до парламенту для остаточного голосування.

Повідомляється, що румунський Patriot є частиною постачання п'яти відповідних систем та інших стратегічних засобів ППО, які країни НАТО вже пообіцяли надати Україні.

"Після того як парламент ухвалить закон, уряд зможе затвердити рішення, яке зробить цю допомогу реальною", - повідомляв речник уряду Румунії Міхай Константін.

У проєкт закону також зазначено, що Румунія надішле США листи-пропозиції та погодження щодо заміни подарованої батареї та розраховує сплатити приблизно 60 мільйонів доларів у вигляді податків і зборів.

До речі, Сенат Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Нагадаємо, що Румунія передає Україні Patriot із найкращою "начинкою". Міністерство оборони країни направило у парламент законопроєкт, згідно якого країна передасть Україні систему Patriot. Мова йде про безоплатну передачу українським збройним силам сиситеми Patriot у конфігурації PAC-3+.

Також відомо, що Україна очікує на Patriot з Ізраїлю. Посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський заявив, що "Залізний купол" не справляється з ракетами далекого радіусу дії та балістикою, не дивлячись на те, що система ППО Ізраїлю має багато рівнів.

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