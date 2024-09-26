УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Понад $8 млрд для України: США готуються оголосити новий пакет допомоги - Reuters

Руслана Заклінська
26 вересня 2024, 00:12
48
Україна отримає всю допомогу, яка була передбачена до кінця каденції президента США Джо Байдена, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Понад $8 млрд для України: США готуються оголосити новий пакет допомоги - Reuters
США готуються оголосити про військову допомогу Україні на 8 млрд доларів / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони США, Офіс президента

Сполучені Штати Америки готуються оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів. Офіційно про допомогу заявлять 26 вересня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Про це пише Reuters.

"Адміністрація президента Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня – кінця федерального фінансового року, коли закінчується термін дії повноважень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще 2,4 мільярда доларів буде виділено в рамках програми "Ініціатива сприяння безпеці України". Ця програма дозволяє адміністрації США закуповувати зброю для України безпосередньо у виробників, а не використовувати її з американських збройних запасів.

відео дня

Варто зазначити, що на брифінгу для преси 25 вересня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що Україна отримає всю необхідну допомогу, яка була передбачена до завершення терміну повноважень президента Байдена.

"Я поки не маю офіційних оголошень з цього приводу, але можу вам сказати, що ми прагнемо забезпечити, щоб Україна отримала ресурси, схвалені Конгресом", - запевнила вона.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів, який можуть оголосити вже цього тижня. У межах цього пакету Україна може отримати патрульні катери, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм та іншу зброю.

Також президент США Джо Байден віддав чітке розпорядження своїй адміністрації "зрушити небо та землю" для надання Україні всієї необхідної допомоги. Він прагне зміцнити позицію України до завершення свого президентського терміну.

Як повідомляв Главред, США можуть передати Україні нові далекобійні ракети. Ракети JASSM можуть значно змінити стратегічний баланс, оскільки велика частина Росії опиниться в зоні їх досяжності.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США військова допомога війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Понад $8 млрд для України: США готуються оголосити новий пакет допомоги - Reuters

Понад $8 млрд для України: США готуються оголосити новий пакет допомоги - Reuters

00:12 Україна
"Це страшилка, нічого більше": в ОП та РНБО відреагували на ядерні погрози Путіна

"Це страшилка, нічого більше": в ОП та РНБО відреагували на ядерні погрози Путіна

23:36 Україна
Польща має "негайно втрутитися": Дуда зробив заяву на тлі загрози ударів по АЕС України

Польща має "негайно втрутитися": Дуда зробив заяву на тлі загрози ударів по АЕС України

22:32 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Коли прийде сильне похолодання і сильна злива в Україну: синоптик назвав дати 34404

Коли прийде сильне похолодання і сильна злива в Україну: синоптик назвав дати

Чудеса : Альбіна Джанабаєва показала доньку від Валерія Меладзе 28410

"Чудеса": Альбіна Джанабаєва показала доньку від Валерія Меладзе

Два бабиних літа та сувора зима: народний синоптик здивував прогнозом для України 21446

Два бабиних літа та сувора зима: народний синоптик здивував прогнозом для України

Для чого господині засипають каву в унітаз: хитрий лайфхак, який прибере бруд 17497

Для чого господині засипають каву в унітаз: хитрий лайфхак, який прибере бруд

Останні новини

01:00

Мають неабияку "чуйку": топ-3 знаки зодіаку з найкращою інтуїцією

00:12

Понад $8 млрд для України: США готуються оголосити новий пакет допомоги - Reuters

25 вересня, середа
23:36

"Це страшилка, нічого більше": в ОП та РНБО відреагували на ядерні погрози Путіна

22:36

Допомагав російським окупантам: у РФ помер зірка серіалу "Солдати"

22:32

Польща має "негайно втрутитися": Дуда зробив заяву на тлі загрози ударів по АЕС України

Війна затягнеться до 2026 року, якщо цієї осені не буде заморозки конфлікту – РозумнийВійна затягнеться до 2026 року, якщо цієї осені не буде заморозки конфлікту – Розумний
22:08

"Серце не витримало": співачка Камалія повідомила про своє горе - що сталося

21:57

"Атака по об'єктах гідроенергетики": експерт описав ймовірний ядерний удар РФ

21:45

"Цього не вдасться зробити": Блінкен розніс заяви Трампа про поразку України

21:43

Неймовірно сильний шторм: Україну атакувала майже 8-бальна буря

Реклама
21:40

"Я вас кохаю": відомий блогер став на коліна перед Тіною Кароль

21:37

Великі втрати на фронті і в тилу: Путін може сісти за стіл переговорів - Цезар

21:13

Справжні лідери: у які дні народжуються сильні характером жінкиВідео

20:50

Важливий пункт на Харківщині деокуповано: перші деталі унікальної операції

20:37

Перед візитом Зеленського республіканці висунули вимогу Білому дому - Reuters

20:11

Путін змінює ядерну доктрину, легітимізовуючи удар по Україні: що відомо

20:06

Знайшли джерело вічної молодості: 4 знаки зодіаку, які виглядають молодше свого віку

19:47

10 культових кінокартин: які фільми варто подивитися хоча б раз в житті

19:37

Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі

19:34

На Курщині є вдалі дії Сил оборони: в ЦПД заінтригували позитивними новинами

19:17

Це буде максимальний удар: Росія готує цілий арсенал ракет по АЕС - ЗМІ

Реклама
19:16

Курська операція вивела Україну з глухого кута: експерт заінтригував новими кроками ЗСУВідео

19:10

Уся правда про втрати росіян у Курській областіПогляд

18:48

При прямому зіткненні з РФ буде багато поранених: до чого готується НАТО - Reuters

18:38

Можуть бути небезпечними для дітей: топ-3 породи собак, які заводити ризиковано

18:29

У Філатова замовили ремонт лікарні у компанії з 14 кримінальними справами - ЗМІ

18:08

Путін хоче вибити ЗСУ із Курщини до 1 жовтня: Розумний дав неочікуваний сценарій боївВідео

17:58

"Друга Стрємоусова" Стахіва викрили на "зливі" даних про ЗСУ: дали ще одну підозру

17:53

"За це Путін вам дасть "приз": Зеленський відкинув "план миру" Китаю та Бразилії

17:45

"Виходити з цілих населених пунктів": військовий попередив про втрату Донбасу

17:16

Прем'єру Словаччини надіслали конверт із кулею: що відомо про "послання" Фіцо

17:15

Чому каструлю назвали каструлею: цікава історія про походження слова

17:06

Росіяни готують ядерні провокації, у тому числі на ЗАЕС – Зеленський

17:04

"Час себе заявити": експерт відповів, чи підтримає Байден план Зеленського

17:00

Гороскоп на жовтень-2024: комета, що несе катастрофи, ядерна загроза для Львова і сюрприз для РФВідео

16:53

Ворожі ДРГ прориваються до Вугледара: ЗСУ тримають оборону на околицях міста

16:28

Ердоган заявив, що країни НАТО проти вступу України, та згадав "дружбу" з РФ

16:18

Позиція Путіна похитнулась після операції ЗСУ в Курській області - Розумний

16:15

"Треба масштабувати війну в РФ": в ОП назвали 3 способи, як запобігти ударам Росії по АЕС

16:12

Українські військові вважають СЗЧ Гнєзділова зрадою побратимів в окопах

16:06

За допомогою харчової плівки: як прочистити унітаз без вантуза і сантехніків

Реклама
15:56

Відстрочка від мобілізації діятиме тільки до 9 листопада — розʼяснення ТЦК

15:26

Навіщо кішкам "кишеньки" на вухах: цікава особливість тварин

15:26

СБУ обшукала львівського провокатора Стахіва, який відомий дружбою із колаборантамиВідео

15:16

Територіальні поступки і війна в довгу: в ОП відповіли, чи можливі такі сценарії

14:56

Україна житиме з відключеннями світла навіть після війни: прогноз

14:54

Треба знайти 3 відмінності за 36 секунд: складна загадка для найрозумніших

14:47

Як назавжди позбутись мишей із свого дому: які рослини налякають їх

14:28

Водіям на замітку: що означає дорожній знак білого ромба на синьому тлі

14:18

Юрій Горбунов показався після операції - що сталося

14:14

У житті почнеться "чорна смуга": що не можна робити 26 вересня - прикмети

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти