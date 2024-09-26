Понад $8 млрд для України: США готуються оголосити новий пакет допомоги - Reuters

Україна отримає всю допомогу, яка була передбачена до кінця каденції президента США Джо Байдена, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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США готуються оголосити про військову допомогу Україні на 8 млрд доларів / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони США, Офіс президента

Сполучені Штати Америки готуються оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів. Офіційно про допомогу заявлять 26 вересня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Про це пише Reuters.

"Адміністрація президента Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня – кінця федерального фінансового року, коли закінчується термін дії повноважень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще 2,4 мільярда доларів буде виділено в рамках програми "Ініціатива сприяння безпеці України". Ця програма дозволяє адміністрації США закуповувати зброю для України безпосередньо у виробників, а не використовувати її з американських збройних запасів.

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Варто зазначити, що на брифінгу для преси 25 вересня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що Україна отримає всю необхідну допомогу, яка була передбачена до завершення терміну повноважень президента Байдена.

"Я поки не маю офіційних оголошень з цього приводу, але можу вам сказати, що ми прагнемо забезпечити, щоб Україна отримала ресурси, схвалені Конгресом", - запевнила вона.

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Допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів, який можуть оголосити вже цього тижня. У межах цього пакету Україна може отримати патрульні катери, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм та іншу зброю.

Також президент США Джо Байден віддав чітке розпорядження своїй адміністрації "зрушити небо та землю" для надання Україні всієї необхідної допомоги. Він прагне зміцнити позицію України до завершення свого президентського терміну.

Як повідомляв Главред, США можуть передати Україні нові далекобійні ракети. Ракети JASSM можуть значно змінити стратегічний баланс, оскільки велика частина Росії опиниться в зоні їх досяжності.

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