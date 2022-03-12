УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Міноборони США відроджує команду для доставки зброї Україні - Reuters

12 березня 2022, 01:20

Співрозмовники видання повідомили, що в останні дні група швидкого реагування була відроджена.

Росія США, Прапор
Міноборони США відроджує команду для доставки зброї Україні / pixabay

Міністерство оборони США відроджує групу швидкого реагування для доставки озброєнь Україні та союзникам у Європі після вторгнення Росії на українську територію. Її мета-подолання бюрократії, пов'язаної з продажами і поставками зброї, пише Reuters.

За словами джерел видання, управління закупівель і постачання Пентагону, що закуповує зброю для Міноборони США, стикається зі зростаючим попитом з боку європейських союзників, які сподіваються поставляти зброю в Україну за допомогою передачі третім особам або закуповувати її для зміцнення власної обороноздатності.

Співрозмовники видання повідомили, що в останні дні група швидкого реагування була відроджена. Її мета - це координація і подолання бюрократії, пов'язаної з продажами і перекладами. Зазначається, що Пентагон використовував цю команду при адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа.

Як зазначає видання, операція проводиться у співпраці з Агентством зі співробітництва в галузі оборони і безпеки США, яке контролює продаж і передачу зброї в інші країни для Пентагону. Одним з пріоритетних напрямків групи є поставка в Україну систем для відключення або збивання безпілотників.

viber
новини США військова агресія РФ
Реклама
Популярне
"Ядерної війни не буде": астролог розповів прогнози про війну в Україні"Ядерної війни не буде": астролог розповів прогнози про війну в Україні Чим закінчиться війна в Україні, або Чому Росія вже програлаЧим закінчиться війна в Україні, або Чому Росія вже програла Ключ до перемоги України – не санкції: що призведе до краху РосіїКлюч до перемоги України – не санкції: що призведе до краху Росії Підсумки двох тижнів війни в Україні: чому у росіян скисають мордиПідсумки двох тижнів війни в Україні: чому у росіян скисають морди Саркофаг брехні: що стане причиною смерті чекістського монстра ПутінаСаркофаг брехні: що стане причиною смерті чекістського монстра Путіна

Останні новини

03:44

ЗСУ завдали нищівного удару російським військам і знищили ворожий винищувач

03:27

Коли і як закінчиться війна в Україні - відповідь експерта Центру військово-морського аналізуВідео

02:51

Скільки коштуватиме житло в Києві після війниВідео

02:27

З Білорусі до українського кордону рухається колона військової техніки РФ-журналістВідео

01:52

У ГУР заявили, що повністю знають про плани МосквиВідео

Реклама
01:47

В ООН розповіли про сумні наслідки війни в Україні

01:25

За день вдалося врятувати понад 7 тисяч українців із заблокованих окупантами міст - ЗеленськийВідео

01:20

Міноборони США відроджує команду для доставки зброї Україні - Reuters

00:58

Росіяни на межі тотального безробіття: до кінця року без роботи залишаться 9 млн громадянВідео

00:54

"Спалить" Путіна і його диктаторський режим": астролог розповіла, коли Україна зможе завершити війну

00:51

Ворог окупував 70% території Луганської області - голова ОДАВідео

00:51

Прикмети на 12 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від біди

00:41

"Трупи гниють у звичайних приміщеннях": як "зберігають" солдатів РФВідео

00:28

Росія перетворює Маріуполь на Алеппо - АрестовичВідео

00:27

"В елітах зріє бажання позбутися нинішнього господаря Кремля": Гудков розповів про настрій в РФВідео

00:17

Армія Білорусі не готова до наступу на Україну - Арестович

00:10

У Миколаєві окупанти обстріляли онкологічну лікарнюВідео

11 березня, п'ятниця
23:53

Військові РФ знали про вторгнення в Україну за місяць до його початкуВідео

23:43

Світ має визнати Росію ядерним терористом - Данилов

23:34

Українські захисники підбили полковника РФВідео

Реклама
23:31

Окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базуВідео

23:21

"Працюють наші повітряні сили": опубліковано відео знищення пункту управління окупантівВідео

23:01

У Польщі більше не можуть приймати біженців з УкраїниВідео

22:47

Бердянськ на межі гумкатастрофи: немає тепла і грошей, а ціни зросли в півтора разиВідео

22:43

Окупанти знищили ракетним обстрілом аеропорт в Івано-ФранківськуВідео

22:42

Україна вже стовідсотково стане членом Євросоюзу - Кулеба

22:26

Намагалися сховатися в колоні евакуюваних: під Києвом затримана група мародерівВідео

22:26

Якби світ відреагував на вторгнення в Крим, війни б не було - Ердоган

22:07

США запровадили жорсткі санкції проти дружини та дорослих дітей Пескова

22:01

"Світ повинен посилити тиск на Росію": в Україні різко відреагували на викрадення мера МелітополяВідео

21:46

Ворог нещадно обстрілює МиколаївВідео

21:21

Перехоплено план РФ щодо встановлення контролю над УкраїноюВідео

21:13

Кулеба спростував слова Путіна про "прогрес" у перемовинах

21:03

Хочемо переконатися, що в Україні достатньо зброї для захисту - Байден

21:00

"Навіть якщо це призведе до світової війни": США дадуть відповідь Росії на будь-яку загрозу НАТОВідео

20:59

"Важливо протриматися ще 2 тижні": нардеп висловився про терміни війни в УкраїніВідео

20:59

На Сумщині окупанти вигнали на мороз селян і зовсім загадили їх будинокФото

20:46

Може затягнутися надовго: відомий астролог передбачив закінчення війни в УкраїніВідео

20:33

Данилов розповів про можливість вторгнення Білорусі в УкраїнуВідео

20:33

Путін почав репресії проти ФСБ, яка "зливала" дані про Україну

Реклама
20:06

"Щоб не провокувати Путіна": Байден заблокував відправку літаків УкраїніВідео

19:57

Не Путіним єдиним: чому Україна ризикує пастиПогляд

19:51

Обстріли, заручники та провокації: Генштаб попередив про терористичні методи РосіїВідео

19:43

YouTube починає негайно блокувати канали російських державних медіаВідео

19:20

Зеленський виступив перед польським Сеймом з історичною промовою: про що говоривВідео

19:16

Від обстрілу російських окупантів загинули 1582 мирних жителя Маріуполя - міськрада

19:11

Про користь перейменувань і послання: чому російські ракетники проти війни в УкраїніПогляд

18:55

У Білорусі назвали ракетний удар по їхньому селу "фейком і маячнею"Відео

18:46

Росіяни сплутали міста і запустили безпілотний літак у Хорватію замість України

18:38

З'явився проект для інформування міжнародної спільноти, як допомогти Україні під час війни з РФ актуально

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти