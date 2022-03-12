Байден і Зеленський провели найдовшу телефонну розмову з моменту вторгнення РФ: про що говорили

Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову 11 березня / Фото twitter.com/POTUS

Президент України Володимир Зеленський 11 березня провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом. Вона виявилася найдовшою з моменту вторгнення Росії в Україну.

Бесіда тривала 49 хвилин, хоча зазвичай не перевищує 30-40. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє CNN.

Зазначається, що Байден розповідав Зеленському, як США зупинятимуть торговельні відносини з Росією.

Сам Зеленський написав вчора в Twitter: "Провів предметну розмову з президентом США. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки з оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію".

У свою чергу, Джо Байден прокоментував розмову з Зеленським так:

"Я сказав йому, як і кожен раз, коли ми розмовляємо, що Сполучені Штати підтримують народ України і що вони хоробро борються, щоби захистити свою країну".

Зазначимо, остання телефонна розмова Зеленського і Байдена відбулася 6 березня.

Як повідомляв Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови обговорили підсумки зустрічі українського міністра з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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