Байден і Зеленський провели найдовшу телефонну розмову з моменту вторгнення РФ: про що говорили

Бесіда двох президентів тривала 49 хвилин. Джо Байден розповідав Володимиру Зеленському, як США зупинятимуть торговельні відносини з Росією.
Президент України Володимир Зеленський 11 березня провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом. Вона виявилася найдовшою з моменту вторгнення Росії в Україну.
Бесіда тривала 49 хвилин, хоча зазвичай не перевищує 30-40. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє CNN.
Зазначається, що Байден розповідав Зеленському, як США зупинятимуть торговельні відносини з Росією.
Сам Зеленський написав вчора в Twitter: "Провів предметну розмову з президентом США. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки з оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію".
У свою чергу, Джо Байден прокоментував розмову з Зеленським так:
"Я сказав йому, як і кожен раз, коли ми розмовляємо, що Сполучені Штати підтримують народ України і що вони хоробро борються, щоби захистити свою країну".
Зазначимо, остання телефонна розмова Зеленського і Байдена відбулася 6 березня.
Як повідомляв Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови обговорили підсумки зустрічі українського міністра з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
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