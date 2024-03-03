Чи допоможуть F-16 виграти Україні війну: експерт дав однозначну оцінку

Українським військам треба більше авіації, підкреслив Бадрак.

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F-16 будуть в Україні вже цього року / колаж: Гларвед, фото: Pickryl, twitter

F-16 необхідні для України у великій кількості. Поки що заявлена кількість зможе бути тільки підтримкою сухопутним військам, висловився під час чату на Главреді військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Для суттєвих змін на фронті Україні треба щонайменше 160 літаків, зазначив Бадрак.

"F-16 не будуть у достатній кількості і не змінять хід війни повністю. Вони просто будуть більшою підтримкою. Щоб змінити хід війни, і в повітряних силах про це говорили, потрібно щонайменше 160 літаків, причому не тільки F-16. Адже F-16 - це вже досить стара платформа, хоча багато що залежить від радара, озброєння тощо", - пояснив він.

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) - український письменник, публіцист. З 1999 року - директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книг і публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року - член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Бадрак вважає, що прибуття в Україну шведських винищувачів Gripen може вигідно підкреслити повітряний потенціал ЗСУ.

"Ще один варіант - як зазначав наш посол у Туреччині Василь Боднар, Україна дивиться на літаки п'ятого покоління турецького виробництва, і це правильно, тому що Україна може постачати двигуни, і це буде дешевше, та й це стратегічна можливість для нас", - сказав експерт.

Бадрак підкреслив, що щодо авіації "треба працювати в комплексі".

"Ця розмова не про те, що фронт тільки один там, на нулі, а про те, що фронтів дуже багато: оборонно-промисловий, інформаційний тощо. Усі вони важливі. Усе це пов'язано в одне глобальне протистояння", - висловився він.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

F-16 в Україні

Перші американські літаки F-16 з'являться в небі України орієнтовно в червні 2024 року, писало видання Foreign Policy. Зазначалося, що 12 пілотів Повітряних сил ЗСУ мають завершити навчання управлінню західними винищувачами F-16 до кінця фінансового року в США.

Основні характеристики F-16 / Інфографіка Главреда

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна вже працює над адаптацією своєї інфраструктури під цей винищувач.

"Я, мабуть, тільки тим і займаюся, що коментую або спростовую те, що кажуть різні політики за океаном, у Європі та в нас в Україні щодо термінів можливої передачі, навчання, підготовки інфраструктури тощо. Єдине, що можу підтвердити - справді є план дій, він проходить, літаки готові передати наші партнери Україні", - зазначив Ігнат.

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