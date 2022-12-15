США планують надати Україні комплекти "розумних" бомб - The Washington Post

Поставка JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона, щоб допомогти Україні здолати Росію.

JDAM / скріншот YouTube

США мають намір передати Україні комплекти розумних бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM). Вони можуть з високим ступенем точності вражати військові цілі

JDAM включає в себе пристрої глобального позиціонування для підвищення точності і можуть бути прикріплені до різних видів зброї і літаків, пише The Washington Post.

На цей час офіційного схвалення передачі "розумної бомби" від адміністрації президента США Джо Байдена або від його радників з національної безпеки не надходило.

Ті, хто знайомий з питанням, виступаючи на умовах анонімності, не сказали, Чи будуть українські сили використовувати комплекти на літаках або наземних озброєннях, або які конкретні системи в арсеналі України будуть поставлені.

"Поставка JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона, щоб допомогти Україні відбити російські сили, що вторглися, надавши новий спосіб націлювання на російські підрозділи і штаби", – пише видання.

Що таке Joint Direct Attack Munition (JDAM)

Комплект наведення, який перетворює некеровані бомби у всепогодні високоточні боєприпаси. Бомби, оснащені JDAM, керуються інтегрованою інерційною системою наведення, з'єднаною з приймачем глобальної системи позиціонування (GPS), що дає їм опубліковану дальність дії до 28 км.

Бомби, оснащені JDAM, мають вагу від 230 до 910 кг. Система наведення JDAM була спільно розроблена ВПС США та ВМС США. При установці на бомбу комплекту JDAM присвоюється ідентифікатор GBU (керована бомбова установка).

Військова допомога Україні

США передають Україні озброєння і боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Вартість цього пакету становить 275 мільйонів доларів. Україна отримає:

боєприпаси для HIMARS;

засоби протидії безпілотникам;

машини швидкої допомоги на шасі HMMWV;

медичне обладнання;

близько 150 генераторів;

посилення протиповітряної оборони.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україну вже скоро отримає комплекси протиракетної оборони, сучасну західну бронетехніку і ракетні установки.

"Просто повірте мені, що дуже скоро ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard, і інше. Це об'єктивний розвиток цієї війни. Це все буде на нашій території", – заявив Подоляк.

9 грудня Німеччина анонсувала передачу Україні 18 новітніх самохідних артилерійських установок (САУ) RCH 155. Крім того, в новому пакеті військової допомоги також 80 пікапів, 7 вантажівок і 90 одиниць протидронного обладнання.

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